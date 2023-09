Mladá Boleslav deklasovala 5:1 Hradec Králové, dva góly dal Mareček

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v 8. kole první ligy rozdrtili Hradec Králové 5:1. Domácí rozhodli už v úvodních 21 minutách, během nichž se dvakrát trefil Daniel Mareček a jednou Ondřej Karafiát. Po změně stran přidali další góly Vasil Kušej a Marek Suchý, hosté snížili zásluhou premiérové ligové branky střídajícího Petra Juliše. Středočeši zvítězili po třech kolech a v neúplné tabulce jsou šestí, navíc mají k dobru odložené utkání s Plzní. Hradec je po třetí ligové porážce za sebou dvanáctý.

První poločas byl zcela v režii domácích. V páté minutě měl Mareček spoustu času na zpracování Solomonovy přihrávky a zblízka poprvé prostřelil Bajzu. Ve 14. minutě autor vedoucího gólu našel centrem z rohu Karafiáta, jenž hlavou i s přispěním nejistého zákroku brankáře zvýšil. V lize skóroval po dvou letech.

Mareček znovu potrestal laxní obranu soupeře v 21. minutě. Tentokrát ho na hranici malého vápna vyzval ke skórování Pulkrab a pětadvacetiletý záložník desátou ligovou brankou v kariéře potvrdil střeleckou formu. V minulém kole v Ostravě (0:2) se sice neprosadil, předtím ale pomohl shodně dvěma góly k remíze 2:2 na Slovácku i k pohárové výhře 4:2 nad Ústím nad Labem. Sparťanský odchovanec byl těsně před pauzou blízko hattricku, hlavičku z krkolomné pozice ale do odkryté brány nenasměroval.

Královéhradecký trenér Weber zareagoval střídáním už po půlhodině a další dvě přidal na začátku druhé půle, ani změny ale jeho tým nenastartovaly. Naopak v 48. minutě si Kušej nikým neatakovaný navedl míč na levačku a z hranice vápna se technickým obstřelem trefil přesně k tyči. Účastník nedávného Eura do 21 let, o němž se v posledních týdnech mluvilo v souvislosti s možným přestupem do zahraničí, oslavil druhým gólem v ligovém ročníku návrat do sestavy po měsíční pauze.

Čtvrtý gól padl v okamžiku, kdy hostující "kotel" vyvěsil transparent s poděkováním mladoboleslavskému klubu za dvouletý azyl, který Hradec během výstavby nového stadionu našel v Lokotrans Aréně. Vzápětí dali příznivci Východočechů najevo nespokojenost pokřikem "Weber ven", který v dalším průběhu několikrát zopakovali.

V 56. minutě Hradec snížil, když střídající Juliš po Čmelíkově centru přehodil hlavičkou gólmana Trmala. Hostům gól pomohl a dění na trávníku se vyrovnalo, zápas už se ale navzdory náznakům šancí na obou stranách spíše dohrával. Přesto ještě v 80. minutě uzavřel skóre Suchý pohotovou tečí po závaru před bránou.

Hradec utrpěl nejvyšší porážku v sezoně a se středočeským soupeřem prohrál po dvou zápasech. Venku získal z posledních pěti ligových duelů jediný bod. Boleslav v nejvyšší soutěži dala pět branek v jednom utkání poprvé od září 2019, kdy deklasovala Příbram 6:0.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Kulič (M. Boleslav): "Zápas se mi hodnotí pozitivně, vyhrát 5:1 je fantastické. Vyšel nám vstup do utkání, což jsme si i přáli. S vedením 3:0 jsme mohli nechat Hradec trochu hrát a čekali jsme na brejky. V poločase jsme se zklidnili a řekli si, že nesmíme nic podcenit. Zůstali jsme koncentrovaní a znovu se nám povedl vstup, po čtvrté brance bylo po zápase. Ke konci už jsme si utkání logicky jen užívali. Pro mě to byl trochu specifický zápas, protože pocházím z Hradce Králové, před zápasem jsem to ale v kabině vůbec nezmiňoval."

Jozef Weber (Hradec): "Sehráli jsme nejhorší utkání od té doby, co jsem v Hradci. Venku jsme dosud moc bodů nezískali, ale některé výkony měly parametry. Navíc jsme měli těžké soupeře, na to jsme se mohli trochu vymlouvat, dnes jsme ale propadli ve všech směrech. Zápas se rozhodl v prvních 20 minutách. Nestíhali jsme nejen fotbalově, ale ani v osobních soubojích, což mě mrzí ještě víc. U všech gólů v úvodu jsme v defenzivě selhali. Zápas pak nabral jednoznačný ráz. Snažili jsme se prostřídat, změnit rozestavení. Ale byli jsme jako boxer, který se po tvrdé ráně potácí po ringu a čeká na konec. Pro skandování našich fanoušků musí mít člověk pochopení, dnes ten výkon nebyl dobrý."

FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové 5:1 (3:0)

Branky: 5. a 21. Mareček, 14. Karafiát, 48. Kušej, 80. Suchý - 56. Juliš. Rozhodčí: Černý - Caletka, Antoníček - Starý (video). ŽK: Matějovský - Krejčí, Leibl. Diváci: 3011.

Sestavy:

M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Karafiát, Fulnek - Matějovský, Kubista (67. Hilál) - Kušej (83. Vaníček), Mareček (75. Mašek), Solomon (75. Ladra) - Pulkrab (67. Poulolo). Trenér: Kulič.

Hradec: Bajza - Klíma, Čihák, Leibl - Čmelík, Kučera, Kodeš (82. Ševčík), Pudhorocký (46. Juliš), Krejčí - Hais (29. Harazim), Vašulín (46. Šašinka, 72. Horák). Trenér: Weber.