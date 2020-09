Mladá Boleslav chce první body, Jablonec napravit zklamání z EL

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v dnešní dohrávce 4. kola první ligy proti Jablonci touží vybojovat první body v sezoně. Středočeši jako jediní v nejvyšší soutěži prohráli všechna tři kola a jsou poslední v tabulce. Jablonec se zase pokusí vzpamatovat ze čtvrtečního vyřazení od Dunajské Stredy ve 2. předkole Evropské ligy.

Mladá Boleslav podlehla v úvodu ligového ročníku na hřišti Bohemians 1905 0:4 a poté doma Zlínu 1:3. V minulém kole prohrála v Plzni 1:2, trenéra Jozefa Webera tam ale v porovnání s předchozími duely alespoň potěšil výkon.

"Ten vstup není dobrý, jsme poslední, máme nula bodů. Situace teď není příjemná. Ale jestli se budeme prezentovat podobnými výkony jako s Plzní, půjdeme nahoru v tabulce. Ale nesmí to být ojedinělý jev," prohlásil devětačtyřicetiletý Weber, který ukončil hráčskou kariéru v Jablonci a poté tam dělal asistenta.

Věří, že jeho svěřenci napraví úvodní domácí porážku se Zlínem. "Druhý domácí zápas potřebujeme vyhrát, což se nám podaří, pokud se vyvarujeme chyb, které nás stály ztrátu bodů se Zlínem," konstatoval Weber, jehož tým prohrál pět ligových zápasů po sobě.

Jablonec měl ve čtvrtek na Slovensku nadějně vykročeno za postupem do 3. předkola Evropské ligy. Ještě v 85. minutě vedl 3:2, ale nakonec prohrál po prodloužení 3:5.

"Stálo nás to hodně sil. Hráli jsme 120 minut, vypadli jsme a dostali jsme pět branek. Mám z toho trochu strach. Musíme být teď hodně na špičkách, aby se nám to neprojevilo v ligových zápasech. Hrajeme v pondělí a musíme se dostat zpátky do hry," řekl jablonecký trenér Petr Rada. Jeho svěřenci jsou po úvodních třech ligových kolech bez porážky, připsali si sedm bodů.

Zápas v Boleslavi má výkop v 18:00.

Hlasy před utkáním:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Druhý domácí zápas potřebujeme vyhrát, což se nám podaří, pokud se vyvarujeme chyb, které nás stály ztrátu bodů se Zlínem. Vstup není dobrý, jsme poslední, máme nula bodů. Situace teď není příjemná. Jestli se ale budeme prezentovat podobnými výkony jako minule v Plzni, půjdeme v tabulce nahoru. Nesmí to však být ojedinělý jev."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Mám z toho trochu strach. Ve čtvrtek jsme v Evropské lize hráli 120 minut, vypadli jsme a dostali jsme pět branek. Musíme být teď hodně na špičkách, aby se nám to neprojevilo v ligových zápasech. Hrajeme v pondělí a musíme se dostat zpátky do hry."