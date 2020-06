Mišustin: Dvouletá obnova ekonomiky Rusko vyjde na pět bilionů rublů

Moskva - Dvouletý plán obnovy ruské ekonomiky po pandemii vyjde Moskvu podle premiéra Michaila Mišustina na pět bilionů rublů (1,74 bilionu korun). Mišustin to dnes během telekonference, kterou přenášela i televize, řekl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Plán má odstartovat na počátku července, napsal dnes ruský list Kommersant.

Plán je rozdělen do tří fází. Během té první, do konce letošního roku, se počítá se stabilizací situace, do konce druhého kvartálu příštího roku s hospodářským oživením a do konce roku 2021 chce Moskva dosáhnout hospodářského růstu o nejméně 2,5 procenta.

Podle Mišutina bude nutné změnit rozpočtové výdaje, které před pandemií Putin oznámil. Do konce příštího roku chce vláda dosáhnout poklesu nezaměstnanosti pod pět procent, růstu reálných mezd o nejméně 2,5 procenta ročně či zvýšení maloobchodních tržeb o tři procenta.

Ministerstvo hospodářství ke konci května uvedlo, že ekonomika směřuje v letošním roce k poklesu o pět procent. Za hlavní důvody označilo hospodářské dopady koronavirové pandemie i nízké ceny ropy.

Ještě v únoru, tedy ještě před plným příchodem pandemie do země a také celosvětovým pádem cen ropy, ministerstvo odhadovalo letošní růst ekonomiky na 1,9 procenta.

Rusko je v počtu potvrzených případů nákazy koronavirem třetí na světě po Spojených státech a Brazílii. Od začátku epidemie covidu-19 v zemi se 146 miliony obyvatel registrují 423.741 pozitivně testovaných.