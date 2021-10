Mistryně Evropy Seemanová chce i v krátkém bazénu útočit na medaili

Praha - Mistryně Evropy na 200 metrů volný způsob Barbora Seemanová chce i v krátkém bazénu útočit na evropskou medaili. Na šampionátu, který se uskuteční příští týden v Kazani, je jejím hlavním cílem postup do finále. Šestá plavkyně olympijského závodu doufá, že jí pomohou zkušenosti s nabitým závodním programem v týmové International Swimming League (ISL).

V dlouhém bazénu se Seemanová cítí lépe než v tom krátkém. "Věřím si víc v té plavecké části závodu. Trošku pořád bojujeme s obrátkami a výjezdy, kterých je v tom krátkém víc," uvedla na dnešní tiskové konferenci. V září se jí v krátkém bazénu v ISL dařilo, několikrát posunula své české rekordy. "Při trénincích jsem tam zapracovala na těch detailech, ve kterých v krátkém bazénu ztrácím. Snad se to projeví," doufala jednadvacetiletá závodnice.

I když jejím hlavním podzimním cílem je prosincové mistrovství světa v krátkém bazénu, i na evropském šampionátu má nejvyšší ambice. "Cítím se na finále. Měla bych se dostat do finále a tam budu samozřejmě bojovat o medaile. Rozhodně to nedám holkám zadarmo," řekla odhodlaně. Startovní listinu ještě nestudovala. Nebude ale závodit italská hvězda Federica Pelegriniová, která jen plní závazky v ISL a jinak ukončila kariéru.

Dvoustovka je na programu v poslední den šampionátu. Před tím Seemanová absolvuje starty na padesátce a stovce. "Jsem ráda za ISL, kde jsem si nabitý program mohla vyzkoušet. Doufám, že jsem se z toho něco naučila a nebudu vyšťavená," komentovala Seemanová závodní program.

Kvůli němu zvolila padesátku místo čtyřstovky, jejíž finále je v Kazani naplánované rovněž na poslední večer. "Je to moje vedlejší disciplína, tak se musíme koukat na rozložení disciplín. Zatím jsme se shodly, že ji poplavu na mistrovství světa. Protože tam je poslední den a do dalších závodů nezasahuje," plánovala svěřenkyně Petry Škábové.

K její trenérce přešel od Jaroslavy Passerové také nejlepší český kraulař Jan Micka, kterému se olympijská sezona nevydařila a ani nesplnil limit na ME v krátkém bazénu. "Jsem ráda, že Míca přišel. I pro něj je to obrovské plus, potřeboval partu. Já se s ním udržím tak první bazén. Moc mě nepotahá. Ale je tam větší sranda, je to uvolněnější atmosféra," pochvalovala si Seemanová. Trenérka Škábová jim občas plánuje úseky, kdy mají plavat každý určitým tempem jiné vzdálenosti, aby se jejich výkonnost přiblížila. "Třeba Míca plave tempo osmistovky a já dvoustovky. To jsem pak schopná se ho udržet i dva bazény," usmívala se Seemanová.