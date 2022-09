Mistr světa Přindiš experimentoval s běháním, těsně před závodem se neosvědčilo

Praha - Mistr světa ve vodním slalomu Vít Přindiš závěr sezony využil k experimentům v přípravě. K tréninku na vodě zařazoval běhání a zjišťoval, kdy z něj může nejvíce vytěžit. Nasazení těsně před závodem se mu neosvědčilo.

Po triumfu na červencovém světovém šampionátu v Augsburgu elitní český kajakář zamířil za sportovním lékařem Jiřím Dostálem, aby zjistil, jak ještě může posunout svou přípravu. Období kolem posledních dvou závodů Světového poháru pro to považoval za ideální příležitost, neboť umístění v elitním seriálu pro něj tentokrát nebylo zásadní. "Byly to tréninky jeden na vodě a jeden na suchu, to znamená nějaký běžecký. Snažil jsem se zkoušet ve smyslu, kolik toho vydržím v objemu tréninku a kdy ho tam v tom týdnu dát. Jestli těsně před závodem, třeba jeden dva dny, nebo čtyři pět dní," řekl ČTK.

Postupem času běhal především sprinty. A zařazení tohoto tréninku těsně před závod se mu ve francouzském Pau neosvědčilo. "Zjistil, že když to bylo blízko toho závodu, tak pak jsem se necítil dobře. Což asi zní logicky, ale dost často se člověk po nějakém těžkém tréninku druhý den zase cítí na vodě dobře," uvedl. Koncem srpna v Pau, odkud má evropský titul a stříbro z MS, nepostoupil do finále. Čeká ho další konzultace s Dostálem, aby s ním své poznatky probral a společně zjistili, jaké by bylo nejlepší nastavení pro úspěch v závodech.

Nyní se chystá na reprezentační soustředění do Londýna, kde bude za rok mistrovství světa. K olympijskému kanálu v Lee Valley má rozporuplný vztah. "Já jsem na té trati získal svou první medaili ve Světovém poháru, stříbrnou v roce 2014, ale hned ten rok jsem si tam rozdrtil chrupavku," připomněl vážné zranění ramena při závodě British Open. Musel pak na operaci a v roce 2015 se nedostal do reprezentačního týmu, který v Londýně absolvoval mistrovství světa.

Od roku 2014 tam Přindiš závodil už jen před třemi lety. "Mám z té tratě respekt, ale myslím, že tím tréninkem budeme víc připraveni na příští rok, který je extrémně důležitý. Těším se, já mám Británii rád," řekl. Jeho oblíbená země nyní prožívá smutek po úmrtí královny Alžběty II. "Uvidíme, jak na nás bude dýchat ta atmosféra kvůli tomu, co se všechno děje. Teď nám kvůli pondělnímu pohřbu zrušili nějaké tréninky," dodal třiatřicetiletý český reprezentant.