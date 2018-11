Praha - Vedení ČSSD rozhodlo, že místo Jiřího Zimoly, který ve středu rezignoval na funkci statutárního místopředsedy strany, bude moci stranu zastupovat místopředseda Roman Onderka. Nového statutárního místopředsedu se zbytkem lídrů zvolí sjezd v březnu. Po zhruba hodinovém jednání stranického grémia to novinářům řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

Hamáček uvedl, že grémium muselo na Zimolovo rozhodnutí reagovat. "Vzalo to (odstoupení) na vědomí a pověřilo zastupováním předsedy místopředsedu Romana Onderku," konstatoval Hamáček. Jde podle něj o formální krok pro případy, kdy je například šéf strany mimo republiku a je nutné řešit aktuální agendu.

Hamáček uvedl, že sám měl podobné pověření před letošním sjezdem, kdy socialistům po odstoupení někdejšího premiéra Bohuslava Sobotky scházel předseda a stranu řídil tehdejší statutární místopředseda Milan Chovanec. "Obecně jsem pak diskutovali o dalších událostech tohoto týdne, ale žádné závěry jsme nepřijímali," uvedl.

Onderka ocenil, že dostal důvěru. "Někdo musí stranu zastupovat, pokud není předseda přítomen," uvedl. Volit nového statutárního místopředsedu podle Hamáčka postrádá smysl vzhledem k tomu, že celé vedení skončí začátkem března. Jiná by byla situace, kdyby se sjezd chystal až za rok či dva, dodal. Onderka uvedl, že při aktuálním rozdělení kompetencí je strana schopná situaci do sjezdu zvládnout.

Zimola své odstoupení odůvodnil tím, že představitelé širšího vedení ČSSD nemají zájem na změně strany, o kterou chtěl usilovat. Někteří vlivní představitelé strany podle něj usilují o udržení své moci a používají stranu jako rukojmí pro své zájmy. "Mě jeho rezignace překvapila, neměl jsem žádné signály, že něco takového chystá," zopakoval Hamáček. Podobné ohlasy jsou i z regionů, dodal.

Hamáček nechtěl odhadovat, zda Zimola chystá na březen kandidaturu do vedení strany. Zimola tuto věc vyloučil, ale Onderka upozorňoval na to, že to doprovodil slovy "v této chvíli". "Je možné, že bude více kandidátů na předsedu, ale mohu těžko hovořit za někoho jiného," uvedl.