Místo vánočních příprav bude vojačka a matka tří dětí pomáhat v nemocnici

Ostrava - Zatímco řadě žen v těchto dnech dělají největší starosti předvánoční přípravy, sedmatřicetiletá desátnice a matka tří dětí Veronika Kindlová už má vše nachystáno. V následujících dvou týdnech totiž na nic podobného nebude mít čas. Dnes ráno nastoupila příslušnice roty logistiky 73. tankového praporu z Přáslavic na výpomoc do Městské nemocnice Ostrava. Působit bude jako sanitářka na infekční ambulanci. Armádní uniformu tak dočasně vymění za kompletní ochranný oděv.

"V armádě působím od roku 2002, momentálně v hospodářském družstvu. Vracela jsem se v srpnu po mateřské dovolené a tady plníme úkol armády. Samozřejmě, že všechno na Vánoce jsem si musela připravit předem - Mikuláše, dárky a další věci, takže na svátky jsem letos připravena tak jako v žádném jiném roce," řekla s úsměvem Kindlová. Jak sama říká, má ale skvělé rodinné zázemí a rodina jí za současné situace velmi pomáhá. "Ví, že maminka je u armády a že taková situace může kdykoliv nastat. Jsou s tím sžití a asi těžko po těch letech se mnou něco udělají," řekla Kindlová.

Je přesvědčená o tom, že výpomoc vojáků v nemocnicích má smysl. "Určitě tady nejsme zbyteční. Už jsem se tady začala zacvičovat, ale co všechno nás čeká za těch 14 dní, to si myslím neumí teď ještě představit nikdo. Šla jsem sem s obrovským respektem, s respektem ke zdravotníkům a samozřejmě i k té nemoci. Nějaké obavy jsem necítila, spíše opravdu ten respekt a pokoru. Snažím se k tomu takto přistupovat, abych vše zvládla a bylo to v pohodě, tak do toho člověk takhle musí jít," míní Kindlová.

Podle ní sice v armádě nepůsobí příliš žen, ale nemocnice jsou jich naopak plné, takže její fungování v ní nebude ničím zvláštní. Bez větších problémů si prý zvykne i na svou dočasnou uniformu, i když bude podstatně méně pohodlnější než ta obvyklá. "Prostě to k fungování tady patří a musím to mít, tak jako v práci musím mít uniformu, tak tady musím mít tuto. Má to své náležitosti stejně jako vojenská uniforma. Počítala jsem s tím. Příjemné to není, ale já jsem tady na 14 dní a ty holky tady jsou v tom pořád, takže já nemůžu ani pípnout," doplnila.

Do městské nemocnice dnes zamířila druhá skupina vojáků. V prvním turnusu zdravotnické zařízení žádalo o 11 příslušníků armády, vypomáhat jich přišlo šest. "Právě dnes se vojáci vyměnili. Žádali jsme tentokrát o 12 vojáků a dostali jsme jich osm. Jsme velmi rádi, že je tady máme. Pomáhají v době, kdy se potýkáme s nedostatkem personálu, a opravdu každá ruka je dobrá. Umístěni jsou na covidových pracovištích a JIP a věnují se pomocným ošetřovatelským pracím," uvedla náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu Kateřina Kyselá. Aktuálně je v nemocnici, která zaměstnává 1950 lidí, v pracovní neschopnosti 131 zdravotníků. Patří přitom z hlediska covidu spolu s Fakultní nemocnicí Ostrava k nejvytíženějším zařízením v regionu. Poprvé nemocnice pomoc vojáků využila už během loňské podzimní vlny pandemie koronaviru.