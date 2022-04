Místo dutých vajec maluje malérečka pro vnoučata kraslice z perníku

Lanžhot (Břeclavsko) - Zdobení klasických kraslic, tedy vyfouknutých vajec, letos malérečce Marii Švirgové z Lanžhota na Břeclavsku překazil pobyt v nemocnici. Své umění ale využila alespoň na kraslicích vyrobených z perníku, které vyrábí pro svá vnoučata i pravnoučata. "Moji vnuci jsou velcí, je jim 14 let, tak jsem ani neplánovala, že budu letos perníkové kraslice péct. Ale pak mě to popadlo, oni perník moc rádi, navíc máme v rodině další děti, tak jsem se do toho zas pustila," řekla ČTK pětaosmdesátiletá malérečka.

Na výrobu vajíček používá formy, které jí před desítkami let vyrobil manžel z naběraček, žufánků, jak říká. "Používám normální perníčkové těsto, na devět kraslic je potřeba dvě dávky. Formu je potřeba potřít sádlem a poválet v mouce, pak na ni přitisknu těsto a to potřu vajíčkem. Po upečení potírám znovu vajíčkem, aby byl perníček pěkně lesklý," popsala malérečka.

Obě poloviny pak k sobě slepuje bílkovou polevou, do které přidává trochu škrobu a citronové šťávy. Dovnitř vajíček dětem schovává překvapení. Někdy drobnou hračku, sladkost nebo třeba čokoládové vajíčko. Se zdobením perníčků někdy i vnoučata pomáhají. "Mají perníčky rádi, moc rádi je i zdobí, ale nemají trpělivost učit se tradiční ornamenty," konstatovala Švirgová.

Pro koledníky letos připraví místo tradičních kraslic vejce natvrdo. Schovala si pro tento účel vajíčka s bílou skořápkou, která se nechystá obarvit, ale pouze nazdobit. "Mám na to takové speciální tužky z papírnictví. Maluji na ně klasické ornamenty i kvítečka v červené, zelené, modré a žluté. Aby bylo koledníkům co dát," poznamenala malérečka.