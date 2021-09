Místo do lavic k volebním urnám, ve školách se odehrávaly Studentské volby

Studenti Střední odborné školy v Olomouci se zapojili 20. září 2021 do studentských voleb. Vybírali z politických stran, hnutí a koalic, které letos kandidují do Poslanecké sněmovny. Ve volební místnost se proměnila tělocvična školy, členy volební komise si zahráli jejich spolužáci z druhých ročníků.

Studenti Střední odborné školy v Olomouci se zapojili 20. září 2021 do studentských voleb. Vybírali z politických stran, hnutí a koalic, které letos kandidují do Poslanecké sněmovny. Ve volební místnost se proměnila tělocvična školy, členy volební komise si zahráli jejich spolužáci z druhých ročníků.

Olomouc - S rozpaky, úsměvem ale často i rozhodným krokem přicházeli dnes studenti Střední odborné školy v Olomouci k volebním urnám, do kterých "nanečisto" vhazovali své hlasy do parlamentních voleb. Ve volební místnost se proměnila tělocvična školy; členy volební komise si zahráli jejich spolužáci z druhých ročníků. Zástupce politických stran, hnutí a koalic, které letos kandidují do Sněmovny, vybírali během Studentských voleb. Zatímco studenti prvních ročníků si na svou volební premiéru budou muset ještě tři roky počkat, jejich plnoletí spolužáci se za 18 dní vydají ke skutečným volbám.

V Olomouckém kraji se do projektu zapojilo 16 škol. Předsálí volební místnosti na olomoucké střední škole se zaplnilo již krátce po 08:00. "Přijdeš, zakroužkuješ, hodíš," radila před vstupem své kamarádce jedna z prvaček. "Byl to divné, zpočátku jsem nevěděla, jak se ve volební místnosti postupuje. O tom, komu dám hlas, jsem se radila s taťkou," řekla ČTK patnáctiletá Valentýna. Společně se svou spolužačkou Kristýnou se shodly na tom, že za tři roky určitě volit půjdou. "Aspoň nás to dnes připravilo," podotkla Kristýna.

Studenti oslovení ČTK uvedli, že se dnes při simulovaných volbách rozhodovali podle volebních programů, roli hrála i kampaň a také názory rodičů. Právě od nich si řada studentů nechala poradit. Ve škole, jejímž oborem je veřejnosprávní činnost a informační služby a mediální komunikace, se především starší studenti o politiku zajímají hlouběji. "Pro mě je rozhodující historie stran, co se za nich dělo, a také aktuální program. Velkou roli hraje i kampaň," řekl šestnáctiletý Tadeáš. "U mě je to rozdělení na levici a pravici, zajímám se o veřejné finance, o tom, jak hospodaří se státním rozpočtem," doplnil Erik.

Podle ředitelky školy Hany Blahové se škola do Studentských voleb zapojuje pravidelně. "Naši studenti jsou zvyklí se zapojovat do různých aktivit, které souvisejí se státní správou, podle nás to patří k občanské znalosti. Voleb se účastní všechny třídy, je to součást vyučování, týká se to zhruba 200 studentů," řekla ČTK ředitelka. Pro řadu z nich to byla zcela první zkušenost. "Brali to jako zpestření, byl to pro ně zážitek," uvedla pedagožka Jana Vařeková.

Pro řadu studentů byly Studentské volby jen generálkou, díky plnoletosti se totiž budou moci 8. a 9. října poprvé vydat k volebním urnám. Volební premiéra čeká například osmnáctiletou Annu z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově, i tam se dnes Studentské volby odehrávaly. "Dnes jsem se rozhodovala podle volební kalkulačky, bylo to jednodušší než pročítat všechny volební programy. A volit určitě půjdu," řekla dnes ČTK studentka.

Studentské volby se dnes a v úterý konají na 335 školách po celé republice. Před reálnými volbami si mohou tuto možnost studenti vyzkoušet od roku 2010. Smyslem vzdělávacího projektu, který organizuje společnost Člověk v tísni, je seznámit studenty s principy demokratických voleb a volebním systémem.