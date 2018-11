Praha - Místnímu sdružení občanských demokratů v Rychnově nad Kněžnou, které po volbách uzavřelo koalici s komunisty, hrozí zrušení. Stranické usnesení z roku 2006 totiž spolupráci s komunisty zakazuje. Podle předsedy ODS Petra Fialy mají nyní možnost odejít z koalice, nebo bude strana postupovat podle stanov, dojde tedy ke zrušení místních sdružení. Předsedkyně rychnovské ODS a místostarostka Jana Drejslová ČTK řekla, že o vystoupení z koalice neuvažuje. Situaci se bude snažit vedení ODS vysvětlit.

Podobná situace je v Hranicích na Přerovsku, tam už ale členové místní rady ODS na funkce rezignovali a místní sdružení fakticky zaniklo.

Fiala stranické usnesení připomněl v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize. "My považujeme komunismus za nebezpečnou ideologii, s komunistickou stranou jsme se rozhodli, že nebudeme dělat koalice a prostě je neděláme, a tak to je," řekl předseda ODS.

Připustil, že všichni kolegové nemuseli docenit politický význam zákazu. "Kolegové buďto mají možnost odejít z té koalice, nebo budeme postupovat v souladu s našimi stanovami, to znamená, že dojde k zrušení místních sdružení," řekl Fiala. Podle něj je případ Rychnova nad Kněžnou a Hranic marginální. "V 800 obcích, kde jsme zastoupeni, se chováme naprosto v souladu s naším politickým programem," uvedl.

V Rychnově nad Kněžnou vyhrálo volby uskupení starosty Jana Skořepy Nezávislí za Rychnov a na koalici se dohodlo s ODS, Nestraníky a KSČM. Koalice by měla většinu i bez ODS. Podle Drejslové má situace kořeny v roce 2010, kdy se ODS dostala po 20 letech v opozici do vedení města jen díky podpoře zastupitelů KSČM. Od té doby je Milan Novák za KSČM v radě města. "Koalice fungovaly úspěšně. Důkazem je to, že ODS nyní získala ve volbách čtyři mandáty po dvou mandátech v roce 2014," uvedla Drejslová.

ODS by podle ní z koalice odejít neměla, protože by tím znehodnotila zisk 20 procent hlasů. "Práce na městě není o ideologii. Je o každodenní práci, o tom, aby se lidé dohodli, aby fungovaly školy či kanalizace. Nepřijde mi fér, abych se po osmi letech k tomu člověku (z KSČM) otočila zády," řekla Drejslová. Zdůraznila, že ODS koalici nesestavovala a byla do ní stejně jako KSČM přizvána vítězem voleb. "V místním sdružení se tím ale budeme zabývat a vedení ODS se to budeme snažit vysvětlit," řekla Drejslová, která je za ODS od roku 2016 i krajskou zastupitelkou.

V Hranicích se domluvilo na povolební spolupráci sedm z devíti stran a hnutí, které se dostaly do zastupitelstva. Jde o ANO, sdružení Naše krásné Hranice, Hranice pro život, Hranice 2000, komunisty, ODS s podporou Svobodných a SPD. Bývalý člen místní rady ODS v Hranicích Ivan Bardoň řekl ČTK, že po rezignaci šestičlenné místní rady už místní sdružení ODS v Hranicích fakticky zaniklo. O dalším postupu příští týden rozhodne regionální rada ODS v Přerově.

Kritika předsednictva ODS je podle Bardoně postavena na mylném předpokladu, že v Hranicích vznikla koalice. "Nikdy nebyla uzavřena koaliční dohoda," upozornil Bardoň, podle kterého bude město řídit uskupení několika politických stran a subjektů, které ale není klasickou koalicí. Má pouze programové prohlášení. Bardoň dodal, že na protest proti nařízení předsednictva už první dva lidé v Hranicích ukončili členství v ODS. "Je to řešeno přes média. Nikdo z vedení nás neoslovil," podotkl.

Do debat se dostaly i koalice občanských demokratů s hnutím SPD Tomia Okamury. Vedle Hranic má fungovat spolupráce ODS s SPD i v Kladně. "S SPD je to otázka politického vkusu, koalice s SPD neděláme, i když to nemáme zakázáno stranickým usnesením," uzavřel Fiala.