Praha - Zpěvák a skladatel Miro Žbirka bude v České televizi (ČT) moderovat hudební talk show Doupě. Prvními návštěvníky nového pořadu budou 26. dubna Ondřej Havelka a Jan. P. Muchow. Žbirka v každém z deseti dílů pořadu společně se svými hosty zavzpomíná na muzikantská setkání a proberou novinky z hudební scény. ČTK o tom informovala mluvčí ČT Karolína Blinková.

"Miro Žbirka je jedna z iniciačních osobností, kvůli které mě hudba zajímá. Pražský výběr, STP - Soubor Tanečního Popu a Meky byli tři rozhodující interpreti na československé hudební scéně, díky kterým jsem z fotbalového hřiště přešel do zkušebny. Díky nim mě zajímala hudba víc než góly," uvedl producent a skladatel filmové muziky Jan P. Muchow.

Mezi fanoušky Žbirky patří i druhý host úvodního dílu show, propagátor swingu Ondřej Havelka. "Jsou umělci, kteří žijí celý život z jedné písně, ale Miro jich má na rozdávání," poznamenal.

Postupně se v Doupěti objeví generačně i žánrově velice pestrá řada hostů. "Pro mě je dobré, když si povídám s někým, koho znám, s kým jsem vystupoval, protože nás spojuje nějaké téma. Není to ale nezbytně nutná podmínka. Přivítám i hosty, které znám jen jako interprety. Takovými jsou třeba raper Marpo, zpěvačka Lenny nebo Albert Černý ze skupiny Lake Malawi," sdělil Žbirka.

Dalšími hosty budou například Milan Lasica, Lenka Filipová, Jaroslav Svěcený, britský producent posledních dvou Žbirkových desek Rob Cass nebo Petr Marek ze skupiny Midi Lidi.

Natáčení pořadu se koná v prostorách pražského klubu Doupě. "Když jsme to viděli poprvé, říkali jsme si, že nic podobného bychom asi nikde ve studiu nepostavili. Návštěvníci jsou velmi blízko muzikantům a díky tomu mají daleko větší zážitek. To se snažíme dostat i do kamer, aby to zažili i televizní diváci," podotkl režisér pořadu Pavel Jandourek.

Pro Žbirku to není poprvé, kdy moderuje televizní pořad. Jeho jméno je spojené s pořadem Rhytmick, který byl uváděn v první polovině 90. let. "Tehdy jsem získal nějaké zkušenosti s moderováním, ale šarmem Doupěte by mělo být i to, že těch zkušeností nemám příliš. Sám vím, že nepředvádím čistě profesionální moderátorský výkon a režisér si možná občas ze mě trhá vlasy. Díky mým zkušenostem ale vím, že vždy se to dá sestřihat," konstatoval.