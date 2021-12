Ministryně odvolala ředitele Vojenských lesů a statků Petra Krále

Praha - Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ve středu odvolala z funkce ředitele Vojenských lesů a statků (VLS) Petra Krále. Důvodem bylo manažerské pochybení, sdělil ČTK mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Řízením státního podniku do skončení výběrového řízení na funkci nového ředitele pověřila Ivo Dohnala, dosavadního ekonoma divize VLS s.p. Mimoň.

Král podnik vedl od listopadu 2018, kdy ve funkci nahradil Josefa Vojáčka. Ten v té době odešel do čela Lesů ČR. Vojenské lesy a statky ČR spravují zhruba 126.000 hektarů lesní půdy, Lesy ČR mají ve správě více než 1,2 milionu hektarů, což je asi polovina rozlohy českých lesů. Vojáček ve státní firmě Lesy ČR skončil minulý týden z rozhodnutí ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL). V posledních dnech se objevily spekulace, že by se mohl do VLS vrátit.

"Ministryně obrany Jana Černochová po seznámení se stavem státního podniku Vojenské lesy a statky odvolala z funkce dosavadního ředitele tohoto podniku ing. Petra Krále z důvodu manažerského pochybení," uvedl Pejšek. "Řízením podniku pověřila ing. Ivo Dohnala, dosavadního ekonoma divize VLS s.p. Mimoň, který státní podnik povede do skončení výběrového řízení na funkci nového ředitele," dodal.

Král do vedení VLS přišel v roce 2018 z pozice ředitele divize VLS Horní Planá, do funkce ho jmenoval bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ve Vojenských lesích a statcích působí od roku 2006, divizi v Horní Plané vedl od roku 2015. Předtím pracoval v podniku Lesy Český Krumlov a ve společnosti Allwood.

Vojáček vedl Vojenské lesy a statky od roku 2014. Od 90. let působil v Lesích ČR. Ředitelem VLS byl také mezi lety 2004 a 2009. Z pozice ředitele Lesů ČR ho odvolal Jurečka kvůli údajným manažerským pochybením a neefektivní reorganizaci firmy. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Jurečka řídí nyní ministerstvo zemědělství dočasně do jmenování Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) ministrem. Po Vojáčkově odvolání se rozhodli rezignovat ke 3. lednu zbývající čtyři vrcholoví manažeři podniku. Vedením státního podniku Lesy ČR byl dočasně pověřen lesní správce Lesní správy Vítkov na Opavsku Jiří Groda.

Černochová se s Jurečkou tento týden rozhodli odložit směnu majetku mezi Lesy ČR a VLS, kterou schválila bývalá vláda a která měla platit od ledna. Směnu podle ministrů provázely pochybnosti. V následujícím půl roce chtějí oba resorty upřesnit seznam pozemků, které si měly tyto státní podniky vyměnit. Lesy České republiky měly získat právo hospodařit k pozemkům o rozloze bezmála 32.500 hektarů včetně staveb, které se nacházejí na území celé republiky, převážně ve zrušených vojenských výcvikových prostorech Ralsko a Mladá. Pozemky dosud patří Vojenským lesům a statkům ČR. Ty měly recipročně získat souvislé části lesních majetků o rozloze přes 41. 000 hektarů lesních pozemků přiléhajících zejména k vojenským újezdům Boletice a Hradiště.

Nyní Vojenské lesy a statky ČR spravují zhruba 126.000 hektarů lesní půdy převážně v armádních výcvikových prostorech, což představuje asi pět procent českých lesů. Hospodaří také na asi 6000 hektarech zemědělské půdy. Firma s více než osmdesátiletou tradicí má zhruba 2400 zaměstnanců a vedle lesnictví podniká v zemědělství a rybářství.