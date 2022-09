Ministryně Hubáčková odvolala ředitele parku České Švýcarsko

Praha - Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) odvolala ke 30. září ředitele Správy národního parku České Švýcarsko Pavla Bendu. Podle ní nedostatečně komunikoval s obcemi a nezvládl krizové řízení. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva Beata Berníková. V Českém Švýcarsku před dvěma měsíci vypukl nejrozsáhlejší lesní požár v zemi. Tisíce hasičů bojovaly s plameny 20 dní. Ministerstvo vypíše na místo ředitele výběrové řízení. Benda ČTK řekl, že na odvolání nemá potřebu reagovat.

"Ke 30. září 2022 odvolala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU- ČSL) dosavadního ředitele Správy Národního parku Pavla Bendu pro nedostatečnou komunikaci s obcemi a nezvládnutí managerských povinností v průběhu krizového řízení. MŽP ihned vypisuje nové výběrové řízení na post ředitele, aby bylo plynule zajištěno vedení Správy NPČŠ," uvedlo dnes ministerstvo.

Starostové některých obcí v Českém Švýcarsku si na nedostatečnou komunikaci se správou parku stěžovali opakovaně, a to už za předchozího ministra životního prostředí. "Opakovaně jsme si na tuto věc stěžovali i při osobních setkáních se současnou ministryní. Na jaře jsme u ní byli čtyři starostové. Stížnost byla o způsobu komunikace a při požáru se věci odhalily," řekl dnes ČTK starosta Krásné Lípy Jan Kolář (Sdružení 2022). "Formálně to bylo v pořádku, ale reálně žádná diskuse nebyla. Rada parku se sotva scházela, účast tam byla často na základě plných mocí," uvedl. Problémy s komunikací trvaly podle starosty dlouho. "Upřímně si přejeme, aby byla nastavena komunikace s obcemi, abychom byli rovnocenným partnerem, není to o soupeření a pouze formální rovině," dodal.

Kvůli nedávnému rozsáhlému požáru se chtějí obyvatelé osady Mezná, kde shořely tři domy, soudit. Podle nich mohlo vedení parku ničivému požáru zabránit. Park vinu odmítá. Po vypuknutí požáru se v národním parku a jeho okolí zastavil turistický ruch, odhad ztrát podnikatelů podle nedávného vyjádření hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO) převýšil půl miliardy korun. Policie vyšetřuje událost jako obecné ohrožení.

Národní park České Švýcarsko je nejmladší národní park v Česku, má rozlohu zhruba 79 kilometrů čtverečních. Území tvoří unikátní pískovcová skalní města, kaňony, rokle a neporušené nebo jen málo pozměněné původní ekosystémy. Oblast je součástí Česko-saského Švýcarska, přičemž na německé straně je už o deset let déle chráněna jako Národní park Saské Švýcarsko.