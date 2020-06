Ministryně Dostálová, ombudsman a CK řešili lex voucher

Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) a ombudsman Stanislav Křeček dnes řešili se zástupci cestovních kanceláří (CK) a agentur potíže s vydáváním poukazů za zrušené zájezdy kvůli koronaviru na základě nové legislativy, tzv. lex voucher. Podle ministryně většina dosavadních problémů pramenila z nepochopení. Ministerstvo pro místní rozvoj to dnes uvedlo v tiskové zprávě.

Veřejný ochránce práv Křeček se na konci dubna zastal klientů CK, kteří si stěžovali, že musejí podle smluv doplácet letní zájezdy, které objednali před vypuknutím pandemie. Křeček kvůli tomu napsal ministryni Dostálové, která následně vydala metodickou informaci pro cestovní kanceláře s upozorněním na uvedené skutečnosti. CK se ohradily, že klienty k doplacení záloh nenutí, v některých případech mají lidé podle nich čas na doplacení zájezdů 30 dní před odletem.

"I když se nepodařilo odstranit všechny nejasnosti, považuji za pozitivní, že cestovní kanceláře naslouchaly našim názorům. A věřím, že naše diskuse bude přínosem nejen pro ně a pro dohledové orgány, ale v konečném výsledku i pro klienty," uvedl k dnešní schůzce Křeček.

Na setkání se podle informací ministerstva jednalo mimo jiné také o způsobu, jak prokazovat, že občan, který má právo odmítnout poukaz na zájezd, patří do zranitelné skupiny. Probírala se také "nekomunikace" cestovních kanceláří z důvodu uzavření provozoven nebo nabídka náhradního zájezdu a jeho kvality.

Setkání se účastnili zástupci České obchodní inspekce, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, České asociace pojišťoven a také zástupci cestovních kanceláří.

Nová legislativa umožnila CK místo hotovosti za zaplacené zálohy na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna vydávat klientům poukazy. Pokud je lidé nevyužijí k úhradě jiné cesty do 31. srpna příštího roku, mají nárok na vrácení peněz. Odmítnout poukaz mohou lidé ve věku nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Peníze mohou rovnou požadovat také školy v případě školních zájezdů.

Tuzemské cestovní kanceláře zaplatily na letošní sezonu do začátku koronavirové krize podle Asociace cestovních kanceláří ČR zálohy na zájezdy klientů do zahraničí za 2,96 miliardy korun. Další stovky milionů vyplatily na zálohách dopravcům. Kvůli uzavřeným hranicím se jim prakticky zastavil prodej nových zájezdů. Čelí proto obrovským ztrátám.