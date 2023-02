Ministryně Černochová s Řehkou navštívili české vojáky v Litvě

Rukla (Litva) - Ministryně obrany Jana Černochová dnes navštívila společně s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou české vojáky v Litvě. Od poloviny ledna jsou na vojenské základně v Rukle nasazeni čeští chemici, kteří mají na starosti chemický a radiační průzkum nebo například dekontaminaci lidí i techniky. Vojáci NATO v Pobaltí působí kvůli obavám východních členů aliance z Ruska.

Příslušníci českého 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany budou v Litvě po celý letošek. V polovině roku ale osm desítek nyní nasazených vojáků vystřídají čerstvé síly libereckého pluku. Ve čtvrtek Černochová navštíví další českou jednotku působící v Lotyšsku.

Jádro 1. úkolového uskupení chemické ochrany tvoří zejména liberečtí chemici, doplňují je ale i vojáci z dalších armádních útvarů včetně Vojenské policie nebo předsunutých leteckých návodčích, tzv. JTAC.

Jednotka má za úkol radiační a chemický průzkum, odběry vzorků nebo dekontaminaci osob, raněných, techniky i materiálu. Armáda poprvé v misi nasadila nová vozidla radiačního a chemického průzkumu na podvozku Iveco, k dispozici ale jsou i desítky kusů další techniky. Zatímco vojáky do Pobaltí přepravil armádní speciál, techniku na místo armáda poslala po železnici.

Černochová s Řehkou, které doprovodilo i několik senátorů a poslanců, si na základně prohlédli techniku i vybavení nejenom české jednotky, ale také spojenců, včetně bojového tanku Leopard 2, který bude brzy využívat rovněž česká armáda. Diskutovali také s vojáky, které zajímaly otázky spojené se zajištěním vybavení mise i třeba náboru. Kromě návštěvy českých vojáků Černochová využila cestu k jednání se svým litevským protějškem Arvydasem Anušauskasem. Mluvili spolu o nasazení českých vojáků, pomoci Ukrajině nebo o summitu NATO, který se v červenci bude konat ve Vilniusu.

"Mise v Litvě i v Lotyšsku mají za cíl to, co se řeší na půdě NATO dnes a denně a co bude předmětem jednání i summitu NATO ve Vilniusu. To znamená strategické odstrašení Ruské federace i dalších případných agresorů od myšlenek na ohrožování kteréhokoli ze členů aliance," řekla Černochová. "Proto považuji za extrémně důležité, aby naši vojáci v Pobaltí dále působili a měli tam i potřebné zázemí a vybavení. Jako ministryně obrany to beru jako jednu ze svých priorit," doplnila.

Mluvčí jednotky Petr Šabaka ČTK řekl, že život vojáků na litevské základně se odehrává v ubytovnách postavených z kontejnerů a v různých typech stanů. V jednom z nich je umístěna i společenská místnost, ve které si vojáci mohou například zahrát kulečník. Ve volném čase mají i příležitost opustit základnu. Šabaka působí v jednotce také jako kaplan. Pro vojáky pořádá bohoslužby, především je ale pro ně k dispozici, když potřebují podpořit, označil se za naslouchající ucho a chodící dobrou náladu.

V kanceláři velitele má jednotka umístěnu zarámovanou českou vlajku. Liberečtí chemici ji berou s sebou na všechny mise od roku 2007, byla tak v Afghánistánu i v Iráku.

Do Litvy jednotka přijela ještě před českými prezidentskými volbami. Přímo na základně proto byla ve spolupráci s ambasádou vytvořena volební místnost. Nejvíce hlasů v ní získal bývalý vrcholný představitel armády a nyní zvolený prezident Petr Pavel.

V Litvě čeští vojáci působí v rámci alianční předsunuté přítomnosti eFP (enhanced Forward Presence) pod německým velením. Podobná uskupení NATO vyslalo i do dalších pobaltských zemí a východních členských států nejprve v reakci na ruské obsazení Krymu a později na invazi Ruska na Ukrajinu. Chemici v Litvě vystřídali strakonické příslušhíky protiletecké obrany, kteří v eFP působili od poloviny roku 2021. Před nimi v misi od roku 2018 působili příslušníci mechanizovaného praporu a jednotky elektronického boje.