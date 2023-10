Ministři zahraničí zemí EU budou jednat v Kyjevě

Kyjev - V Kyjevě se dnes sejdou ministři zahraničí zemí Evropské unie. Na sociální síti X to oznámil šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který je už v ukrajinské metropoli. Podle Borrella to bude vůbec poprvé, co se zástupci diplomacií všech států evropské sedmadvacítky setkají mimo území unie. O jednání už ráno informoval server Politico nebo portál Wirtualna Polska, který napsal, že polské uživatele sociálních sítí už v neděli večer zaujaly informace ze služby Flightradar, podle nichž v Lublinu na východě Polska přistála letadla z různých evropských zemí, včetně Česka.

"Ministři zahraničí EU a šéf unijní diplomacie Josep Borrell se dnes na mimořádné schůzce sejdou se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou - ale místo toho, aby Kuleba jezdil do Bruselu, jedou oni tentokrát na Ukrajinu," napsalo Politico.

Wirtualna Polska s odvoláním na uživatele sociálních sítí píše, že v Lublině přistály letouny patřící ozbrojeným silám různých unijních zemí. Šéfové diplomacií prý noc na dnešek strávili v jednom z hotelů u tohoto východopolského města.

Zahraniční představitelé kvůli tomu, že je ukrajinský vzdušný prostor od začátku ruské invaze z loňského února uzavřený, na Ukrajinu jezdí vlakem nejčastěji přes Polsko.

"Budoucnost Ukrajiny leží v EU," poznamenal dnes Borrell, který jednal v Kyjevě už v neděli a oznámil tam, že sedmadvacítka připravuje zvýšení vojenské pomoci napadené zemi a také dlouhodobé bezpečnostní závazky vůči ní.

Wirtualna Polska připomíná, že italská agentura ANSA už před dvěma týdny napsala, že "27 evropských ministrů se začátkem října sejde v Kyjevě". Cílem schůzky má být podle ANSA pokračování politické integrace Ukrajiny s EU a také demonstrace podpory Evropské unie Ukrajině v době, kdy ukrajinská armáda vede na východě a jihovýchodě země ofenzivu proti ruským invazním silám. Přesné datum cesty unijních ministrů ANSA neuvedla s tím, že z bezpečnostních důvodů je přísně tajné.