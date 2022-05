Ministři zahraničí EU proberou protiruské sankce a ropné embargo

Brusel - Nové sankce proti Rusku, na nichž se Evropská unie zatím nedokázala shodnout kvůli maďarskému nesouhlasu s ropným embargem, budou hlavním tématem dnešního jednání ministrů zahraničí členských zemí EU. Zástupci vlád budou hovořit také o tom, jak dále vojensky či finančně podpořit Kyjev při pokračující ruské ofenzivě na východě a jihu země. Podrobnosti o současné situaci a dalších potřebách Ukrajiny jim sdělí jejich ukrajinský kolega Dmytro Kuleba.

Unijní země nemají podle diplomatů jednotný pohled na to, jak si poradit s odmítavým maďarským postojem. Budapešť stejně jako Bratislava či Praha má dostat odklad ukončení dovozu ruské ropy, který jinak Evropská komise navrhuje do konce letošního roku, ovšem Maďaři jako jediní vznášejí další požadavky.

Některé státy proto hovoří o vyjmutí ropného embarga ze šestého balíku sankcí, jehož ostatní části podporuje EU jednohlasně. Právě Kuleba však před tímto krokem varoval, neboť by podle něj ukázal nejednotu sedmadvacítky a byl by dobrou zprávou pro ruského prezidenta Vladimira Putina. Diplomatické zdroje neočekávají, že dnešní jednání ministrů přinese zásadní průlom. Ministři by naproti tomu mohli schválit již čtvrtou platbu ve výši 500 milionů eur (12,5 miliardy korun) z unijního obranného fondu na nákupy zbraní pro Ukrajinu.

Kromě důsledků ruské invaze pro Ukrajinu se budou představitelé unijních zemí zabývat rovněž dopadem konfliktu na země západního Balkánu, jejichž ministři se k jednání připojí. Řeč bude v této souvislosti mimo jiné o rozšíření evropského bloku o balkánské státy, kvůli jehož pomalému postupu EU v některých zemích regionu ztrácí sympatie značné části obyvatel.