Ministři pro ekologii budou jednat o postoji EU pro klimatickou konferenci

Praha - V pražském Kongresovém centru dnes pokračuje neformální zasedání ministrů životního prostředí EU. Politici budou diskutovat o společném unijním postoji pro listopadovou konferenci OSN o změně klimatu (COP 27) v Egyptě. Zasedání se zúčastní také místopředseda Evropské komise odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans.

Cílem vyjednávání unijních ministrů je podle zástupců českého ministerstva životního prostředí navázat na závazky dohodnuté na loňské konferenci v Glasgow, jako je například zrychlení snižování emisí skleníkových plynů či příprava peněz na ochranu před působením klimatické změny. Zároveň však budou ministři diskutovat o tom, jak sladit klimatické závazky s dopady energetické krize a nutností náhrady ruského plynu. Mandát bude schválen až na říjnovém formálním zasedání v Lucemburku. Ministři dnes také pojedou do pražského krajinného parku Lítožnice, kde si prohlédnou výsledky obnovy Říčanského potoka.

Ve středu ministři jednali mimo jiné o možnostech pomoci Ukrajině s dopady války na tamní životní prostředí. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) po zasedání uvedla, že by Česko po válce mohlo pomoci Ukrajině s obnovou zásobování pitnou vodou, řešením kvality vod či s dekontaminací půd. Členové vlád jednotlivých států pak podle ní ve středu také přispěli do diskuse tím, co mohou nabídnout už během války a jak se mohou zapojit po válce při likvidaci škod, obnově ekosystémů a biodiverzity.

Jednání se zúčastnil i ukrajinský ministr životního prostředí Ruslan Strilec. Hubáčková a Strilec také podepsali česko-ukrajinské memorandum o pomoci s ochranou životního prostředí na Ukrajině. Podle Hubáčkové bylo připraveno ještě před počátkem války.

Unijní ministři ve středu debatovali i o podobě mandátu EU ke konferenci OSN o biologické rozmanitosti (COP 15) v Montrealu, kde má být v prosinci přijat Globální rámec pro biodiverzitu na příštích deset let.

Česko převzalo předsednictví v Radě EU od Francie 1. července a v čele bloku bude půl roku. Série ministerských jednání v pondělí začala dvoudenním neformálním zasedáním ministrů vnitra a spravedlnosti. Dnes, taktéž v Praze, začíná dvoudenní neformální zasedání ministrů pro evropské záležitosti.