Ministři obrany EU proberou v Praze osud mise v Mali nebo pomoc Ukrajině

Praha - Budoucností evropské výcvikové mise v Mali nebo další pomocí Ukrajině se ministři obrany EU budou zabývat příští týden na neformálním setkání v Praze. Tématem bude i možnost společných nákupů vojenského vybavení. ČTK to řekl náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec. Neformální setkání ministrů Česká republika pořádá v rámci svého předsednictví v Radě EU.

České ministerstvo obrany vytipovalo několik důležitých oblastí, které by chtěla ministryně Jana Černochová (ODS) se svými kolegy prodiskutovat. Účelem ministeriády je právě diskuse a ujasnění pozic jednotlivých zemí. Oficiální výstup proto není v plánu. Podle Blažkovce na jednání nepochybně zazní zajímavé návrhy, které se dočkají rozpracování na dalších unijních akcích.

Za jedno z důležitých témat označil globální dopady ruské invaze na Ukrajinu. Ministři by měli mluvit i o tom, jak pomoci Ukrajině s obnovou země po skončení války. Podle ministerstva obrany se k diskusi na dálku připojí také ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.

Představitele českého ministerstva také zajímá, jak se unijní země staví k pokračování evropské výcvikové mise v Mali, které česká armáda nyní velí. V zemi panuje špatná bezpečnostní situace od roku 2012. V současnosti v ní vládne vojenská junta, která v roce 2020 svrhla demokratickou vládu, částečně kvůli frustraci z její neschopnosti zastavit násilí. Junta se poté odvrátila od tradičního spojence a bývalé koloniální mocnosti Francie a přiklání se k Rusku, podle západních informací působí v Mali ruští žoldnéři tzv. Wagnerovy armády. Paříž kvůli rozkolu ze země stáhla své vojáky.

Podobný krok podle některých signálů zvažují i další evropské země, poznamenal Blažkovec. Neformální setkání by tak mohlo vyjasnit budoucnost mise, vyloučeno není ani její ukončení. "Chceme na to v rámci ministeriády upozornit, že si jsme vědomi, že situace není ideální a že by se s tím mělo začít určitě něco dělat," uvedl náměstek. Pokud by se podle něj ukázalo, že mise před sebou nemá budoucnost, bude potřeba hledat varianty další evropské i české přítomnosti v okolních zemích. "Region Sahelu bychom určitě nechtěli opouštět, je tam potřeba nějakým způsobem i nadále působit a bojovat proti terorismu a nelegální migraci," podotkl.

Ministři by se měli v úterý zabývat i analýzou nedostatků investic do obrany, kterou nedávno zpracovala Evropská obranná agentura (EDA). Diskutovat budou především o možnostech společných nákupů vojenského materiálu. Řada evropských zemí poslala své zásoby na Ukrajinu a nyní je bude muset obnovit. "Bylo by dobré, aby to bylo koordinované, a to i s aliančními aktivitami," uvedl Blažkovec. Snahou podle něj bude najít funkční mechanismus společných nákupů, který bude dostatečně flexibilní. Jako příklad uvedl alianční agenturu NSPA, přes kterou členské státy pořizují zejména munici. Podle Blažkovce je proces pořizování vojenského materiálu prostřednictvím NSPA zdlouhavý.

Ministeriáda začne uvítací večeří v pondělí večer na Pražském hradě, hlavní jednací den je naplánován na úterý v Kongresovém centru. Kromě unijních ministrů obrany se akce zúčastní i vrcholní představitelé OSN, NATO a Evropského parlamentu.