Ministři obrany ČR a Slovenska jednali o Ukrajině nebo obranné spolupráci

Praha - Ministři obrany České a Slovenské republiky Jana Černochová a Jaroslav Naď odmítli, že by v rámci NATO existovala dohoda, podle níž by členské země nesměly na Ukrajinu dodávat některé zbraně. Řekli to novinářům na tiskové konferenci po jednání v Praze. Ministři na dnešní schůzce, která se konala v den výročí 80 let od útoku československých výsadkářů na říšského protektora Reinharda Heydricha, mluvili o další pomoci Ukrajině, o českém zapojení do alianční jednotky působící na Slovensku nebo o spolupráci v obranném průmyslu.

Agentura DPA ve čtvrtek s odkazem na německého poslance Wolfganga Hellmicha uvedla, že státy NATO se neformálně dohodly neposkytovat Ukrajině určitá bojová vozidla pěchoty a tanky západní výroby. Důvodem měly být obavy z toho, že by Rusko mohlo dodávky vybraných západních těžkých zbraní vnímat jako vstup NATO do války.

Černochová podobnou dohodu popřela. Poznamenala, že neexistuje, nebo o ní Česká republika neví. Pokud by některý ze zástupců aliance s takovým návrhem přišel, Česko by ho nepodpořilo, dodala. O dohodě neslyšel ani Naď. Poznamenal, že když se podívá na dodávky například ze Spojených států, Velké Británie nebo Kanady, tak si nemyslí, že by se měla informace zakládat na pravdě.

Černochová poznamenala, že Česko a Slovensko tvoří společně s Polskem jedny z nejsilnějších lídrů pomoci Ukrajině. S Naděm diskutovali o tom, jak mohou dále pomoc zefektivnit a pokračovat v ní. Předali si také zkušenosti s poskytováním vojenské pomoci. Ministryně zmínila také spolupráci při opravě ukrajinské vojenské techniky. Blíže nechtěla opravy z bezpečnostních důvodů komentovat. Řekla, že nezaznamenala z Ukrajiny kritiku, že by "něco běželo déle, než by mělo". Podle Nadě jsou do oprav zapojeny "české, slovenské i česko-slovenské podniky". Řekl, že na území Slovenska jsou opravovány desítky kusů techniky.