Ministři jednali s členy NERV vedle rozpočtu o dostupném bydlení a zdravotnictví

Praha - Členové kabinetu dnes s Národní ekonomickou radou vlády (NERV) vedle deficitu veřejných financí projednávali dostupné bydlení či zdravotnictví. Po zasedání ve Strakově akademii to ČTK a České televizi (ČT) řekli vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) a koordinátor NERV a šéf státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka. Koalice průběžně jedná o jednotlivých listopadových návrzích NERV, jak ozdravit veřejné rozpočty, výsledkem podle Bartoše musí být vyvážený mix opatření. Bartoš i Procházka připustili, že součástí by mohlo být zrušení státní podpory stavebního spoření.

NERV předložil své návrhy premiéru Petru Fialovi (ODS) a ministrům na začátku listopadu. Týkaly se rozpočtu, kde cílí na snížení výdajů i zvýšení příjmů, ale také energetické krize. Náměty NERV rozpracovávají politicko-odborné týmy. Fiala k tomu dnes ČTK sdělil, že skupina má za úkol v prvním čtvrtletí příštího roku přijít s konkrétními návrhy, jak snížit schodek rozpočtu nejméně o 70 miliard korun.

Procházka po dnešní schůzce řekl, že veřejné finance byly spíš menšinovým tématem. "Diskutovali jsme, jak probíhají ty práce. Nyní pracují hlavně parlamentní strany, práce myslím probíhají obstojně a úspěšně," uvedl. Mělo by se podle něj podařit dodržet plán a dokončit jednání o prvním balíčku opatření v polovině února.

Bartoš i Procházka naznačili, že by se koaliční strany mohly shodnout na zrušení státní podpory stavebního spoření. "Není to zrovna nejvýhodnější finanční instrument pro rodiny," řekl Bartoš. Ze státního rozpočtu na podporu stát posílá ročně kolem čtyř miliard korun. Za rok 2021 to bylo 4,2 miliardy korun. Státní podpora na stavebním spoření činí ročně maximálně 2000 korun. Stavební spořitelny evidují zhruba 3,3 milionu smluv o stavebním spoření.

Podle Bartoše nyní zaznívají názory k jednotlivým návrhům, výsledkem musí být politická shoda. "Není to jako bonboniéra, kdy si vytáhnete jeden prvek, který zachrání rozpočet, je to kombinace těch věcí," uvedl. Dnes se hovořilo také o prevenci ve zdravotnictví, kdy debata zahrnovala i cukr a alkohol, řekl.

Dalším větším tématem bylo dostupné bydlení. Debata se vede o samotné definici dostupného bydlení, připustil Bartoš. "Je to velmi zásadní z hlediska využití soukromých peněz či vkládání pozemků státu do projektů s bydlením tak, aby se nejednalo o veřejnou podporu," řekl. Druhá podstatná věc jsou podle něj finanční nástroje, které lze pro podporu bydlení použít.

V otázce veřejných financí navrhl NERV například zvýšit daň z příjmu fyzických osob na úroveň před zrušením superhrubé mzdy, zvýšit spotřební daně nebo poplatky za těžbu nerostných surovin. Na výdajové straně rozpočtu navrhuje zajistit úspory posunutím věku odchodu do penze a jeho svázáním s očekávanou dobou dožití. V seznamu doporučení je vrácení slev na jízdném na úroveň před rokem 2018.