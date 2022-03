Ministři financí EU se dohodli na subvencování cen pohonných hmot pro domácnosti

Brusel - Ministři financí Evropské unie se dohodli na subvencování cen pohonných hmot pro domácnosti a na podpoře podniků, které zasáhl růst cen energie v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Uvedl to dnes podle agentury Reuters francouzský ministr financí Bruno Le Maire.

"Válka na Ukrajině vede k prudkému růstu cen komodit, zejména plynu a potravin. To si žádá koordinovanou hospodářskou reakci evropských zemí," uvedl Le Maire, který předsedal dnešním rozhovorům ministrů financí EU. Dodal, že společná strategie je založena na návrzích Evropské komise zmírnit omezení pro státní pomoc v EU, které mají pomoci při řešení nynější krize.

"Tato strategie je založena na třech klíčových aspektech. Zaprvé na podpoře všech domácností zasažených prudkým nárůstem cen pohonných hmot. To jsme učinili ve Francii a mnohé další evropské země dělají totéž, nebo to zvažují," řekl Le Maire. "Jedná se o určitou slevu u cen na čerpacích stanicích. Mnoho lidí musí do práce jezdit autem. Podporu pro domácnosti považujeme za nezbytnou," dodal.

Druhým podpůrným opatřením je pomoc podnikům, které nejvýrazněji zasáhl nárůst cen plynu. Tato pomoc by měla mít podobu vládních záruk za úvěry nebo grantů pro podniky s vysokou spotřebou energie. Třetím opatřením je diverzifikace zdrojů energie, která má odstranit závislost na Rusku, napsala agentura Reuters.

"Musíme co nejdříve vybudovat svou energetickou nezávislost. Musíme urychlit investice, musíme diverzifikovat zdroje energie, musíme diverzifikovat zdroje dodávek, musíme zvýšit zásoby," uvedl Le Maire. Podle místopředsedy Evropské komise Valdise Dombrovskise by členské státy EU mohly takovéto investice financovat z levných úvěrů dostupných v rámci unijního fondu obnovy.

"Stále je k dispozici 200 miliard eur (zhruba pět bilionů Kč) v úvěrech, o které mohou členské státy požádat do srpna 2023 k financování dalších investic a reforem," řekl Dombrovskis. "To je obrovská částka, kterou lze použít k reakci na problémy plynoucí z tohoto (rusko-ukrajinského) konfliktu, například k urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie," dodal.