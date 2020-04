Ministři EU se dohadují o plánu na oživení ekonomiky

Brusel - Ministři financí zemi Evropské unie by dnes měli přijít s koordinovaným a rozsáhlým plánem na podporu ekonomiky po koronavirové krizi. Před začátkem videokonference unijních ministrů to řekl šéf takzvané euroskupiny Mario Centeno, podle něhož musí EU doplnit již přijaté akutní kroky dalšími závazky, které poskytnou ekonomikám dostatek financí na budoucí obnovu. Zásadním tématem jednání je vydání společných dluhopisů eurozóny, na což ale mají státy používající společnou měnu rozdílné názory.

"Nejde jen o to, jak přežít virus, ale také o to, jak postavit naše ekonomiky opět na nohy," prohlásil krátce před začátkem konference Centeno. Do jednání, které začalo v 15:00 a které se může protáhnout až do večerních hodin, se zapojí zástupci euroskupiny v takzvaném rozšířeném formátu, tedy všech 27 unijních zemí. Centeno při něm hodlá ministry přesvědčit, aby "se zavázali ke koordinovanému a rozsáhlému plánu obnovy" hospodářství. Euroskupina sdružuje ministry financí zemí eurozóny.

Portugalský politik Centeno zmínil kroky již navržené unijními institucemi, jako je 100 miliard eur (asi 2,8 bilionu Kč) na podporu krátkodobého zaměstnávání přislíbených Evropskou komisí (EK) či 200 miliard eur od Evropské investiční banky (EIB) určených zvláště pro zasažené malé a střední podniky. EU je však podle něj musí doplnit plánem pro dobu, kdy omezení související s pandemií skončí.

Přibližně desítka zemí platících eurem v čele s Itálií a Španělskem, na něž pandemie nemoci covid-19 dopadá nejvíce, prosazuje vydání takzvaných koronavirových dluhopisů. Dosud navržené kroky včetně možností úvěrů ze záchranného fondu ESM podle nich nebudou k financování resuscitace ekonomik stačit a jejich lídři tvrdí, že pokud se země nedohodnou na společném sdílení nákladů, je v sázce budoucnost EU.

Proti dluhopisům však vystupují zástupci takzvané spořivé skupiny, kterou představuje Německo a Nizozemsko. Jejich lídři varují proti nárůstu veřejných dluhů. V posledních dnech jsou však pod rostoucím tlakem jak od dalších států, tak od vlastních koaličních partnerů. Podle diplomatů je ale nepravděpodobné, že by na vydání dluhopisů přistoupili. Ve hře tak budou i některé další varianty, včetně vzniku zvláštního fondu pro obnovu po koronavirové krizi. Například Francie navrhuje, aby fond umožňující společné sdílení nákladů na resuscitaci ekonomik dosahoval až tří procent hrubého domácího produktu (HDP) evropského bloku.

Zcela jednotné nejsou státy ani v pohledu na systém podpory krátkodobého zaměstnávání či výši možných úvěrů od ESM. Někteří diplomaté se proto obávají, že dosažení dohody během dnešní videokonference bude velmi složité.