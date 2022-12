Ministři EU doporučili kandidátský status pro Bosnu a Hercegovinu

Starý most ze 16. století přes řeku Neretvu, který spojuje dvě části bosenského Mostaru.

Brusel - Ministři členských zemí Evropské unie dnes doporučili udělit Bosně a Hercegovině status oficiálního kandidáta na členství v bloku. Na twitteru to oznámil český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, který jednání v Bruselu předsedá. Konečné rozhodnutí se čeká od čtvrtečního summitu sedmadvacítky, potvrdila následně Rada EU v tiskové zprávě.

Udělení kandidátského statusu balkánské zemi navrhla Evropská komise před dvěma měsíci, když informovala o postupu náležitých reforem v zemích usilujících o vstup do EU. V případě Bosny a Hercegoviny nekonstatovala unijní exekutiva zásadní pokroky, přesto více než šest let po formální žádosti země o členství navrhla posunout jednání do další fáze. Krok při tom spojila s požadavky ohledně posílení státních institucí nebo svobody médií.

"Rada GAC (rada pro obecné záležitosti; pozn. ČTK) se dnes shodla na závěrech o pokroku zemí aspirujících na členství v EU. Zvláště mě těší uznání reformního úsilí Ukrajiny v náročných podmínkách. Rovněž jsme doporučili udělení kandidátského statusu pro Bosnu a Hercegovinu," informoval o postupu procesu Bek.

Finální rozhodnutí je na premiérech a prezidentech členských zemí, přičemž v posledních týdnech se spekulovalo o tom, že by mohlo přijít na nejbližším zasedání Evropské rady. Rada EU dnes uvedla, že "se těší na potvrzení tohoto rozhodnutí prosincovou Evropskou radou", která se v Bruselu uskuteční ve čtvrtek.

Status kandidátské země v červnu lídři EU přiznali Ukrajině a Moldavsku. Tento krok bývá začátkem dlouhého procesu s nejistým koncem, jak ukazují případy Severní Makedonie či Turecka, kteří jsou oficiálními kandidáty na členství 17, respektive 23 let. Přístupové rozhovory se Severní Makedonií EU oficiálně spustila až letos společně s rozhovory s Albánií, která je kandidátem od roku 2014.