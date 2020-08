Ministři EU diskutují, zda uvalit sankce na Lukašenka

Berlín/Minsk - Ministři zahraničí zemí Evropské unie na dnešním neformálním zasedání v Berlíně diskutují, zda zařadit běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na sankční seznam. Českým novinářům to v německé metropoli řekl šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Jasněji by mohlo být ještě dnes, nebo zítra. Ministři nicméně v Berlíně sankční listinu neschválí, neboť jejich jednání je neformální, bude tedy bez závěrů a rozhodnutí.

"Diskutuje se o tom, zda prezidenta Lukašenka na sankční seznam zařadit, či nikoli. Čekáme, že nějaký závěr z toho budeme mít později večer, či zítra ráno," řekl Petříček. "Panuje shoda na tom, kdo na seznamu bude," uvedl.

"Myslím, a to je i moje pozice, že Lukašenko na seznam patří, otázka je, jestli jej zařadit na seznam v tuto chvíli, či pokud se bude situace dále zhoršovat," uvedl český ministr zahraničí na dotaz ČTK, zda by běloruský prezident měl být zařazen na černou listinu. Vysvětlil, že je třeba zvážit, zda by okamžité uvalení sankcí na Lukašenka neohrozilo dialog, o který opozice režim žádá a jehož zahájení Evropská unie podporuje.

Ačkoli jednání ministrů zahraničí v otázce Běloruska ještě neskončilo, podle informací ČTK se počítá se sankcionováním asi 20 osob. A Lukašenko mezi nimi zřejmě nebude. Konečné rozhodnutí ale musí ministři učinit až na řádném zasedání.

Běloruská opozice považuje znovuzvolení Lukašenka do nejvyšší funkce za podvodné a žádá nové prezidentské volby. Násilí režimu proti občanům odsoudila mimo jiné německá kancléřka Angela Merkelová, která Minsk vyzvala, aby zajistil možnost svobodného vyjadřování, a to i formou demonstrací.

NATO opět popřelo, že posílá vojáky k běloruským hranicím

Severoatlantická aliance neposílá vojáky k hranicím s Běloruskem. Před dnešním jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou to řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který vyzval režim běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby respektoval základní práva obyvatel své země. Merkelová podotkla, že pro Evropu má dění v Bělorusku "klíčový význam".

"Základní práva obyvatel jako svoboda vyjadřování a možnost nenásilně protestovat musí Bělorusko respektovat," řekl Stoltenberg. Stejně jako před středečním neformálním jednáním ministrů obrany zemí EU zdůraznil, že NATO neposiluje své vojenské kapacity v regionech u hranic s Běloruskem, takže Minsk nemůže represe proti vlastnímu obyvatelstvu zdůvodňovat zahraniční vojenskou hrozbou.

"Je to krize, která se odehrává na našich hranicích," uvedl Stoltenberg o vývoji v Bělorusku, kde lidé demonstrují proti falšování prezidentských voleb. Ty na počátku srpna podle oficiálních údajů vyhrál opět Lukašenko, opozice ale jeho vítězství neuznává. "Je samozřejmě na běloruském obyvatelstvu, aby o své budoucnosti rozhodlo," dodal Stoltenberg.

Lukašenko podle Putina požádal o vytvoření zálohy policejních sil

Ruský prezident Vladimir Putin nechal vytvořit policejní zálohy, o což jej požádal běloruský protějšek Alexandr Lukašenko. Tyto síly by byly nasazeny v sousední zemi, pokud by se tam situace vymkla kontrole. Takový okamžik ale zatím nenastal, řekl dnes Putin v rozhovoru na televizní stanici Rossija 1.

"V rozhovoru s Alexandrem Grigorijevičem (Lukašenkem) jsme dospěli k závěru, že nyní taková potřeba neexistuje, a já doufám, že ani existovat nebude. Proto tuto zálohu nevyužíváme," poznamenal Putin podle agentury TASS. Dodal, že vychází z toho, že všechny problémy, které v Bělorusku vyvstaly, se budou řešit klidným způsobem, podle ústavy a zákonů.

Putin připustil, že v Bělorusku existují problémy. "To je očividná skutečnost, jinak by lidé nevycházeli do ulic," řekl.

Putin pochválil běloruskou policii, že si při nynějších událostech v zemi vede dostatečně zdrženlivě. Fotografie i videozáznamy, které se objevily na sociálních sítích a různých webech, ale dokumentují brutální postupy speciálních policejních sil OMON vůči demonstrantům ve zjevné snaze účastníky protestů proti Lukašenkovi zastrašit.

V Bělorusku propukly protesty, když bylo oznámeno, že v prezidentských volbách konaných 9. srpna opět drtivě zvítězil Lukašenko. Mezi mnoha lidmi ale panuje přesvědčení, že výsledek byl zfalšován a že zvítězila opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská. Do ulic více měst, včetně metropole Minsku, proto vyšly desetitisíce demonstrantů. Speciální policejní síly OMON v prvních dnech proti nim zasahovaly brutálním způsobem. K protestům se postupně přidaly stávky v řadě závodů.

Putin se v části svého dnešního rozhovoru věnované událostem v Bělorusku vrátil i k zadržení skupiny 33 Rusů, které běloruští vyšetřovatelé podezírali, že měli v zemi před volbami rozpoutat nepokoje. Podle ruského prezidenta se ale tito lidé stali oběťmi operace ukrajinských a amerických tajných služeb. Ty je údajně nalákaly do Běloruska, přes které měli cestovat do různých částí světa ke splnění legálních úkolů, pro něž byli najati.