Ministři dojednávají parametry státního rozpočtu na letošní rok

Praha - Ministři kabinetu Petra Fialy (ODS) začali jednat na úřadu vlády o výsledných parametrech návrhu státního rozpočtu a rozpočtů jednotlivých resortů. Někteří ministři na jednání dorazili ještě s návrhy změn, které chtějí prodiskutovat. Konkrétní čísla neuvedli. Zatím z vyjádření oslovených ministrů není jasné, zda se vláda bude rozpočtem formálně zabývat již na svém středečním jednání. Ministři měli za úkol mimo jiné najít desetiprocentní úspory v provozních výdajích. Zároveň by ale měl rozpočet zohlednit akutní priority, kterými jsou řešení energetické krize nebo podpora investic do bydlení.

Vláda ohlásila kvůli rostoucímu zadlužení úspory. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v neděli řekl, že letošní rozpočtový schodek by mohl být pod 280 miliard korun. Je to zhruba o sto miliard méně, než navrhovala minulá vláda tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle odhadů ministerstva financí by příjmy státu mohly být letos o 61,2 miliardy vyšší, než předpokládala Babišova vláda. Stanjura v neděli řekl, že zhruba polovina této sumy pokryje výdaje na mimořádné zvýšení penzí kvůli vysoké inflaci, dávky na bydlení kvůli zdražení energií a vyšší ošetřovné, nemocenské a bonusy v karanténě kvůli covidu. Těchto zhruba 30 miliard by posílilo sumu na výdaje ministerstvu práce.

Vláda už dřív oznámila, že původně navržený schodek 376,6 miliardy by chtěla snížit asi o 80 miliard. Díky vyšším příjmům by to mohlo být tedy celkem kolem sta miliard.

"Dnes se máme domluvit nad výslednými parametry, což jsou výsledné úspory, které budou aplikovány na resortech. Podle mě jsou zásadní dvě věci. Musí to být rozpočet s nižším deficitem a zároveň tam mají být zohledněny priority, energetická krize, investice do bydlení nebo závazek průměrné mzdy pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy," uvedl například při příchodu na jednání ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Všichni ministři se shodli v tom, že úspory v návrhu rozpočtu jsou potřebné. Například ministr práce a o sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že vláda už letos chce zahájit pokles počtu úředníků především tam, kde je možné je nahradit digitalizací státní správy. "Nelze navyšovat výdaje státu i počty úředníků. Každý resort bude muset letos dokázat ušetřit a i některé investice odsunout v čase," uvedl. V provozních výdajích Jurečka navrhuje uspořit ve svém resortu jednotky miliard korun.

"Spokojená být nemůžu, těch peněz je málo, ale musíme se s tím nějak popasovat a to nyní zkoušíme. Ještě mám nějaké varianty, ještě chci něco vyjednávat," uvedla při příchodu ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Ohledně snižování počtu úředníků uvedla, že v jejím resortu je personální situace napjatá.

Podobu rozpočtu by následně měli v úterý projednávat šéfové koaličních stran. Ve středu ráno by se nad návrhem měla sejít tripartita. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula si dnes dopoledne postěžoval, že odboráři rozpočet od kabinetu k prostudování zatím nedostali.

Stát od počátku roku hospodaří v tzv. rozpočtovém provizoriu, v jehož rámci jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostanou v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Důvodem rozpočtového provizoria je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Stát by měl podle nového rozpočtu fungovat podle plánů vlády od dubna.