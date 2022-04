Ministři devíti států včetně Česka žádají EU o pomoc s uprchlickou krizí

Praha - Ministři devíti evropských států včetně České republiky chystají společný dopis Evropské komisi, v němž požádají EU o pomoc s uprchlickou krizí po ruské invazi na Ukrajině a navrhnou konkrétní řešení. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Ministr Ivan Bartoš (Piráti) zorganizoval on-line jednání ministrů zemí Visegrádské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), pobaltských států a Rumunska a Bulharska.

Ministři podle Bartoše oceňují dosavadní kroky Evropské komise, je ale podle nich potřeba ještě více upravit pravidla, aby bylo možné flexibilněji využívat evropské peníze. "Aktuální krize dopadá i na příjemce realizující projekty v současném období a část z nich se dostává do obtíží s jejich dokončením. Chystáme společný dopis, kde Evropské komisi navrhneme konkrétní řešení," uvedl vicepremiér české vlády.

V dopise ministři vyzvou Evropskou komisi k prodloužení termínů na dokončení projektů tak, aby umožnila příjemcům dotací proplatit způsobilé výdaje až o rok později. Zároveň by měla komise podle zástupců vlád více rozvolnit dílčí pravidla v končícím programovém období.

Urychleně by pak měly podle ministrů být schváleny programy v programovém období novém pro roky 2021 až 2027. Pak by bylo možné co nejdřív začít proplácet projekty, jež pomohou uprchlíkům ve východní a střední Evropě, míní.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) tento týden ve své statistice uvedla, že z Ukrajiny kvůli válce odešlo 4,2 milionu lidí, dalších více než 7,1 milionu Ukrajinců muselo opustit své domovy a přestěhovat se do bezpečí v jiné části Ukrajiny.

Ačkoli největší zátěž spojenou s obrovským počtem uprchlíků z Ukrajiny nesou blízké země jako Polsko, Slovensko, Maďarsko, Moldavsko nebo Rumunsko, statisíce lidí z Ukrajiny zamířily také do Česka a Německa a desetitisíce utečenců hostí většina evropských zemí.

Počet víz, které Česko udělilo lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, přesáhl 270.000. Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je pravděpodobně vyšší. Už na počátku minulého týdne premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že jich je zhruba 300.000.