Ministři čekají, že vláda přijme balíček bez větších změn

Praha - Ministři očekávají, že vláda dnes přijme balíček ke konsolidaci veřejných financí bez větších změn. Pokud ho koalice bude chtít upravovat, udělá to až při projednávání ve Sněmovně, řekli dnes při příchodu na jednání kabinetu. Lidovci ale chtějí, aby součástí dnes schvalovaného materiálu nebyla novela zákona o hazardních hrách, řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

"Předpokládám, že dnes vláda schválí balíček, který bude reflektovat naši dohodu po zapracování některých legislativnětechnických úprav. Neočekávám žádnou důležitou změnu v parametrech, které jsme si společně domluvili," řekl ve Sněmovně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Podobně se vyjádřila i ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). "Pokud tam budou nějaké změny, pak to budou opravdu změny malého rozsahu," řekla. TOP 09 podle ní nebude usilovat o to, aby se do balíčku dostalo uvalení spotřební daně na takzvané tiché víno. Langšádlová ale podotkla, že o tomto tématu se nadále bude jednat samostatně.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) dnes rovněž očekává nanejvýš drobné úpravy balíčku. Podle něj je potřeba normu poslat do Sněmovny, aby ji zákonodárci stihli včas projednat a mohla začít od příštího roku platit. "Pokud je koaliční shoda, tak samozřejmě druhé čtení ve Sněmovně se nabízí jako možnost zákon poupravit," doplnil. Podle něj se to týká i pirátského požadavku na zařazení menstruačních pomůcek do nižší sazby DPH.

Také Hladík očekává, že kabinet dnes konsolidační balíček schválí, aby se jím v červenci mohla začít zabývat Sněmovna. "Pokud bude dohoda pětikoalice na parametrických úpravách, mohou se udělat ve druhém čtení," řekl.

Lidovcům se ale podle Hladíka nelíbí to, že po připomínkovém řízení byla ke konsolidačnímu balíčku přičleněna i novela zákona o hazardních hrách. KDU-ČSL je přesvědčena, že tyto normy nelze spojovat, řekl.

Konsolidační balíček, který dnes vláda projednává, obsahuje opatření, která vyžadují legislativní změny. Jeho součástí tak nejsou omezování dotací a redukce státních výdajů, které mají pokrýt zhruba polovinu z plánované konsolidace v objemu 150,7 miliardy korun za dva roky. K balíčku je přiřazena také novela zákona o hazardních hrách, která mimo jiné zpřesňuje pravidla pro legální provozování on-line hazardních her.