Ministr Zaorálek dnes představí své plány na řešení situace v NGP

Praha - Plány na řešení situace v Národní galerii Praha dnes oznámí ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ministr po svém nástupu do funkce zrušil výběrové řízení na pozici generálního ředitele galerie, které vypsal jeho předchůdce Antonín Staněk (ČSSD). Podle informací ČTK plánuje Zaorálek do galerie přivézt krizovou manažerku Anne-Marii Nedomu, která by v ní působila dočasně do doby, než z nového konkurzu vzejde nový generální ředitel.

Ten galerii chybí od dubna, kdy tehdejšího šéfa Jiřího Fajta odvolal Staněk. Zdůvodnil to závažnými hospodářskými pochybeními. Tento krok vedl k protestům a byl počátkem úvah o jeho odchodu z funkce. Vedením NGP Staněk v den odvolání Fajta pověřil ekonoma Ivana Morávka. Staněk podal ke konci května demisi, prezident Miloš Zeman ji přijal až na konci července.

Staněk těsně před odchodem z funkce učinil několik kontroverzních kroků a vypsal konkurz na ředitele NGP, který Zaorálek krátce po svém nástupu do funkce ministra kultury zrušil. Podle informací ČTK Nedoma nebude ředitelkou galerie jmenovanou bez konkurzu, na což ministr má právo. Měla by do NGP přijít a stabilizovat ji zejména po finanční a personální stránce do doby, než z plánovaného konkurzu vzejde generální ředitel.