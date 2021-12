Ministr Vojtěch bude jednat s Anticovid týmem o pandemickém zákonu

Praha - O dalším osudu pandemického zákona by měl dnes jednat ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) s Anticovid týmem budoucí vlády. Bavit by se měli rovněž o naplněnosti nemocnic a omezování plánované a zbytné zdravotní péče. Ministr Vojtěch je kvůli nákaze koronavirem v izolaci, s politiky a odborníky nominovanými koalicemi Spolu (ODS, TOP 09 a ČSSD) a PirSTAN proto bude jednat přes videohovor.

Podle Vojtěcha je pravděpodobné, že by se dnes mělo diskutovat o situaci v nemocnicích. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v minulých dnech uvedl, že by bylo vhodné, aby ministerstvo plošně omezilo péči v nemocnicích, která není nezbytná. Podle Vojtěcha to ale není potřeba. "Znovu jsem prověřil, že není nutnost zakazovat plošně elektivní péči. Musí to vycházet z reálné situace v krajích," řekl ve čtvrtek.

Odcházející koalice se s nastupující neshodne v otázce povinného očkování. Ministerstvo připravuje vyhlášku, v níž od března povinnost nařídí lidem nad 60 let a vybraným profesím, třeba policistům, hasičům nebo zdravotníkům. Válek ale ve čtvrtek v rozhovoru pro server DVTV povinné očkování odmítl. "Povinné očkování u dospělé populace je krok do tmy. Nikdy nic v historii lidstva jako povinné očkování dospělé populace nebylo," řekl Válek.

Vojtěch chce také otevřít téma pandemického zákona, který má účinnost do konce února. "Myslím, že by měla být prodloužená," uvedl ministr vlády v demisi. Dosud opoziční koalice minulý týden oznámila, že s pokračováním pandemického zákona počítá. Chce jeho novelizaci. Pandemický zákon umožňuje ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím vydávat rozsáhlejší restrikce proti šíření covidu-19, než mohly bez něj.