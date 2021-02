Ministr vnitra SRN: Kontroly na hranicích jsou i v zájmu Čechů

Plzeň/Breitenau - Obnovení kontrol na německo-českých hranicích je i v zájmů Čechů a jejich boje s pandemií nemoci covid-19. Dnes to na dálničním přechodu Breitenau/Krásný Les na sasko-českém pomezí prohlásil německý ministr vnitra Horst Seehofer. Dodal, že opatření, která jsou vůči Česku od neděle v platnosti, uplatňuje Německo vůči všem zemím světa, které považuje za oblasti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Uvedl také, že kontroly budou zřejmě pokračovat i po 3. březnu, neboť zlepšení epidemické situace zatím nevidí. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) požádal šéfa německé diplomacie Heika Maase o přehodnocení přísných opatření v Německu, zejména pro pendlery a nákladní dopravu.

"Omezení jsme zavedli z jediného důležitého důvodu, a to je ochrana obyvatel před velmi nakažlivým a potenciálně smrtelným virem," řekl Seehofer o obnovených kontrolách. Ty Německo znovu zavedlo v neděli, od kdy Česko hodnotí jako oblast s výskytem koronavirových mutací. "Takové opatření máme ve vztahu ke všem zemím, kde jsou mutace," doplnil.

Seehofer řekl, že zpřísnění režimu je důležité. "Je to i v zájmu Čechů," uvedl německý ministr vnitra. I díky tomuto opatření dostává Česko podle Seehofera větší příležitost k boji s pandemií a k přerušení přenosu nákazy.

Seehofer během tiskové konference výslovně zdůraznil, že kontroly nejsou namířeny proti Čechům, ale je to bezpečnostní opatření. "Ostatní země také reagují. Jak jsem právě četl, tak Česko zavedlo hraniční kontroly se Slovenskem, Rakušané kontrolují Italy. Pro nás je to ulehčení," doplnil. Česká policie na hranicích se Slovenskem kontroluje řidiče kamionů, zda mají testy. Předložit je musí řidiči, kteří Českem projíždějí do Německa.

Stejné opatření jako vůči Česku zavedlo od neděle Německo i vůči rakouské spolkové zemi Tyrolsko. Seehofer řekl, že k dnešnímu ránu německá policie na těchto hranicích zkontrolovala 50.000 lidí, z nichž 10.000 do Německa nevpustila. Ke kontrolám poznamenal, že německá policie prověřuje všechna osobní auta bez výjimky, v případě nákladních aut postupuje "v principu stejně, ale s ohledem na dopravní situaci".

O tom, že německá policie nechává některé kamiony projet bez důkladné kontroly dokumentů řidiče, v posledních dnech spekulovala německá média. Ministr vnitra poznamenal, že nikde na světě není možné dosáhnout plošné a stoprocentní kontroly. "Jsem ale spokojen s pragmatickým přístupem policie ke kontrolám," řekl.

Na otázku, jak dlouho budou kontroly na hranicích s Českem a Tyrolskem pokračovat, odpověděl Seehofer, že to závisí na epidemickém hodnocení těchto zemí. "Nemohu k tomu zatím říci nic určitého," řekl s tím, že o tom bude v nadcházejícím týdnu jednat vláda. "Ale existuje velká pravděpodobnost, že budeme muset přistoupit k prodloužení," uvedl. Současný stav je podle něj takový, že Česko se dál jeví jako oblast s mutacemi viru.

Hraniční kontroly Seehofer nařídil, aby bylo možné vymáhat karanténní nařízení a omezení cest do Německa. Omezení, které dopravcům zakazuje do Německa přepravovat cestující ze zahraničních oblastí s nebezpečnými mutacemi koronaviru, platí prozatím do 3. března. Výjimku z přepravy mají pouze němečtí občané a pasažéři, kteří mají v Německu nahlášen pobyt nebo do země cestující z humanitárních důvodů. Takovými důvody jsou pohřeb či péče o člena rodiny.

Seehofera při inspekci hraničního přechodu doprovázel saský ministr vnitra Roland Wöller. Ten na tiskové konferenci poděkoval spolkové vládě, že dokázala na krizovou situaci rychle zareagovat a kontroly pružně zavést. Zároveň zdůraznil význam výjimek, které pro přeshraniční dopravu platí. Dopravci a také pendleři důležitých profesí mohou nadále po absolvování koronavirových testů hranice překračovat bez karantény. "V Sasku máme mnoho českých pracovníků v nemocnicích, zdravotních zařízeních, pečovatelských domech a medicínských provozech, bez těchto lidí by nebylo možné fungovat," řekl Wöller.

Pendlerům prozatím pro cesty z Česka a Tyrolska postačuje na hranicích předložit pracovní smlouvu, od pátku ale budou němečtí policisté kontrolovat, zda mají přeshraniční pracovníci potvrzení o významu své práce. To na návrh zaměstnavatelů vydávají německé okresní a městské úřady.

Dálniční hraniční přechod Rozvadov je dnes průjezdný bez kolon

Dálniční hraniční přechod Rozvadov je dnes ráno průjezdný bez kolon. Kvůli testování na covid se tam od neděle tvořily fronty dlouhé až 16 kilometrů, hlavně kamionů. Od středečního večera se kolona zmenšovala, kolem 21:00 byla dlouhá "jen" půl kilometru. ČTK to řekla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Policie tam zůstává a bude nadále kamiony i čekatele na test regulovat.

Na Folmavě a ve Všerubech, hraničních přechodech na Domažlicku, je průjezd vozidel plynulý. Nejsou tam testovací stanoviště a řidiči přijíždějí s testy z vnitrozemí.

Pravý pruh v Rozvadově je stále určený na testování, jsou tam dvě odběrová stanoviště. Levý pruh pro ty, kteří mají testy z vnitrozemí. Každý, kdo překračuje hranici, musí mít potvrzení o negativním testu v němčině nebo angličtině, ne starší než 48 hodin. Musí si také dopředu udělat digitální registraci pro vstup do Německa.

Od neděle je na dálničním přechodu Rozvadov testovací stanoviště Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Praha-západ. V úterý večer tam přibylo druhé, zajišťují ho hasiči, kteří tam dopravili tři kontejnery a tři elektrocentrály. V jednom kontejneru vydávají nepřetržitě čaj. "Včera ve 21:00 nás (testovací tým krajských hasičů) vystřídal tým Hasičského záchranného sboru Praha," uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Působil tam od dnešních 06:00.

Non-stop stanoviště na dálnici je bez rezervace, organizovat tam frontu je ale problematické. Mezi řidiči kamionů je zhruba 98 procent cizinců, hodně z jihovýchodní Evropy. Podle středečních informací ČTK od českého řidiče se tam čekalo na test až 24 hodin.

Německo považuje ČR za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. Od neděle obnovilo stálé kontroly na pomezí s ČR. Hranice mohou překračovat s negativním testem jen němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v SRN. Po příjezdu musejí do karantény. Výjimku mají nákladní dopravci a někteří pendleři, jejichž práci vyhodnotili Němci jako nezbytnou.

Petříček požádal Maase o přehodnocení přísných opatření v Německu

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) požádal šéfa německé diplomacie Heika Maase o přehodnocení přísných opatření v Německu, zejména pro pendlery a nákladní dopravu. Rychlou a radikální změnu však neočekává, uvedl na twitteru. Na dnešním jednání ministrů zahraničí ČR, Německa, Slovenska a Rakouska podle Petříčka Maas zopakoval, že uvolnění se bude odvíjet od epidemické situace v Česku.

Německo považuje Česko za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, proto v neděli obnovilo kontroly na pomezí s Českem a přes hranice pouští jen lidi stanovených profesí. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu v Krakově o složité situaci českých řidičů kamionů hovořil i s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, který se zúčastnil visegrádského summitu.

Při vstupu do Německa musí od neděle všichni včetně přeshraničních pracovníků či řidičů kamionů předkládat na hranicích negativní test. S výjimkou pendlerů, dopravců a lidí cestujících z humanitárních důvodů je nutné po překročení hranic nastoupit do karantény, která v Bavorsku činí deset a v Sasku 14 dní. V Bavorsku je možné izolaci po pěti dnech ukončit dalším testem, Sasko to nedovoluje.

Na některých hraničních přechodech mezi ČR a Německem se kvůli povinnému testování opakovaně tvořily kolony kamionů.

"Znovu jsem požádal kolegu Heika Maase o přehodnocení striktních opatření v Německu, zejména pro pendlery a nákladní dopravu. Ve stejném duchu mluvili také kolegové z Rakouska a Slovenska. Bohužel neočekáváme v nejbližší době žádnou radikální změnu. To je realistický odhad, nechci slibovat nesplnitelné. Heiko Maas zopakoval, že uvolnění se bude odvíjet od situace u nás. Ta se bohužel nelepší," uvedl Petříček.

Čeští pendleři budou muset v Německu předkládat při hraničních kontrolách potvrzení o důležitosti své profese až od pátku, a to shodně v Sasku i v Bavorsku.

Petříček také ve středu požádal bavorskou ministryni pro evropské záležitosti Melanii Humlovou, aby mezinárodní doprava dostala v Německu výjimku z povinného testování na koronavirus. Zároveň se zástupci vlád dohodli na posílení testovacích kapacit na obou stranách hranice.