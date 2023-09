Ministr Válek doporučil na podzim očkování proti covidu a chřipce

Praha - Lidé, kteří mají vyšší riziko při nákaze, by se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) měli i letos na podzim očkovat proti covidu-19 a chřipce. Jsou to senioři, chronicky nemocí nebo lidé s oslabenou imunitou. K dispozici je nejnovější vakcína upravená na nejnovější varianty viru, dál zdarma bude pro všechny zájemce. Uvedl to na dnešní tiskové konferenci k epidemiologické situaci.

"Evidujeme jistý nárůst nakažených, ale není zde výrazný nárůst hospitalizovaných s covidem," řekl Válek. Podle dat ministerstva mělo za poslední týden pozitivní test na covid téměř 900 osob, případů přibývá postupně od července.

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové meziročně počet pozitivních testů vzrostl asi o osm procent. "Dalo se to očekávat s tím, že jsme se vrátili z dovolených, začal podzim a znovu se skládají kolektivy," vysvětlila.

Ministr potvrdil, že vakcíny budou dál zadarmo pro všechny zájemce. Podle předsedy České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Romana Chlíbka by na očkování měli myslet i zdravotníci nebo osoby, které s rizikovými osobami sdílejí domácnost.

"Bez ohledu na počet předchozích dávek je vhodné se nechat očkovat jednou dávkou té upravené adaptované vakcíny, která by měla reflektovat nové kmeny," uvedl.