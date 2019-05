Ministr Toman: Zemědělci by měli mít při nákupu půdy přednost

Praha - Zemědělci by měli mít v budoucnu při koupi půdy přednost před spekulanty. Upravit to má novela zákona o půdě, kterou ministerstvo zemědělství chystá nejpozději do roka. V diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce to dnes uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

"Půda si zaslouží zvláštní ochranu. Rozhodně by zemědělci měli mít možnost si půdu koupit před spekulanty," uvedl. Záměrem se podle něj v současnosti zabývají právníci, kteří mimo jiné hodnotí zkušenost Slovenska, kde je omezení prodeje půdy předmětem sporu u tamního ústavního soudu.

Prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek v ČT řekl, že zákon by měl být nastavený podobně jako v sousedním Německu, kde má přednost při koupi půdy ten, kdo na ní pracuje. Úprava by se vztahovala na budoucí případy prodeje půdy. Uvedl, že český zákon o půdě je z roku 1992, podle něj je v katastrofálním stavu.

Předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík je naopak proti jakémukoliv administrativním překážkám ve volném prodeji půdy. V diskusi uvedl, že asociace se proti těmto opatřením bude bránit. Zákon o půdě by podle něj měl být změněn například tak, aby i ten nejmenší vlastník měl kdykoliv v průběhu nájmu možnost nájem vypovědět, pokud nájemcovo hospodaření prokazatelně snižuje cenu půdy.

Ministerstvo zemědělství již před dvěma roky oznámilo, že novela by měla obsahovat ustanovení, že vlastník půdy by měl 30 dní před jejím prodejem povinnost informovat toho, kdo na ní právě hospodaří. Majitel půdy by měl povinnost zapsat údaj o informování zemědělce do katastru.