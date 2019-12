Ministr Toman převzal petici, která žádá šetrnější zemědělství

Praha - Petici s 56.602 podpisy dnes předali zástupci České společnosti ornitologické (ČSO) a Českomoravské myslivecké jednoty ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi (za ČSSD). Chtějí, aby resort usiloval o šetrnější zemědělské postupy vůči krajině. Intenzivní zemědělství viní mimo jiné z úbytku ptactva v přírodě. Česko by podle nich mělo být také aktivnější v prosazování ekologických témat na evropské úrovni.

Před budovou ministerstva se dnes sešly asi tři desítky lidí. Někteří měli transparenty - například s nápisem "Rozoráš-li všechny meze, ptáci zahynou". Signatáři petice požadují, aby ministerstvo nastavilo podmínky, které povedou ke zmenšení souvislých ploch jedné plodiny na nejvýše 20 hektarů či vytvoření alespoň deseti procent zemědělských ploch bez chemických postřiků, které by sloužily jako útočiště zvěře a ptactva. Podle současných podmínek budou moci mít pole monokultur od roku 2021 maximálně 30 hektarů, od příštího roku tato podmínka platí pro pole ohrožená erozí. I to je ale podle signatářů petice příliš.

Mezi jejich další požadavky patří, aby úřad při projednávání Společné zemědělské politiky pro léta 2021-2027 prosazoval dodržování enviromentální legislativy a to, aby bylo 15 miliard eur (cca 383 miliard korun) ročně už na evropské úrovni určeno na hospodaření podporující ochranu ohrožených druhů a cenných biotopů.

Toman řekl, že aktivitu signatářů oceňuje. Uvedl, že se zástupci ornitologů a myslivců jedná dlouhodobě. Ministerstvo podle něj na některých tématech zmiňovaných v petici pracuje, myslivcům a ornitologům doporučil, ať si při projednávání těchto témat stanoví priority.

Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek zdůraznil, že Česko by mělo být ohledně projednávání enviromentálních témat aktivnější i v evropské politice. Po předání petice na ministerstvu Toman a zástupci ornitologů a myslivců o problematice jednali. Ministerstvo poté dodalo, že je se signatáři petice ve shodě. Uvedlo, že mimo jiné poskytuje dotace na zakládání biopásů a má programy na ochranu ptactva.

Podle odpoledního vyjádření ČSO Toman při schůzce slíbil, že se požadavky petice bude zabývat. Řekl, že návrh opatření do Společné zemědělské politiky je dosud otevřený, doplnit programy cílené na ochranu ohrožených druhů je tedy stále možné. Mluvil také o přemnožených hraboších. Navrhl, že by zemědělci mohli dostat podporu pro biologickou ochranu. Podle zemědělského specialisty ČSO Václava Zámečníka by se berličky či budky pro dravce, na které mají nyní jako na podporu nárok jen myslivci, hodily. Zároveň však zdůraznil, že vhodnější řešení jsou přirozené posedy v podobě stromů, křovin a remízků. Vermouzek doplnil, že jsou ohledně požadavků petice v plánu další jednání s politiky, včetně europoslanců.