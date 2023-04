Ministr školství Vladimír Balaš odejde ze zdravotních důvodů z funkce

Praha - Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) odejde na vlastní žádost z vlády. Balaš to sdělil ČTK. Důvodem k rezignaci podle něj byly dlouhodobé zdravotní problémy. Balašovu rezignaci ještě příští týden projedná vedení hnutí STAN. Balaš je ministrem zhruba tři čtvrtě roku, od konce loňského června. Nahradí ho pravděpodobně ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN), kterého už navrhlo do čela ministerstva školství vedení hnutí.

"Prostřednictvím předsedy STAN Víta Rakušana jsem dnes požádal předsednictvo STAN o uvolnění z funkce," uvedl dnes Balaš pro ČTK. Rakušan o tom podle něj bude neprodleně informovat premiéra Petra Fialu (ODS). "Důvodem jsou zdravotní problémy dlouhodobějšího rázu, které mi bohužel v posledních týdnech nedovolovaly se věnovat agendě ministra školství tak, jak bych sám chtěl," zdůvodnil svůj odchod ministr.

Balašovu žádost o uvolnění z funkce podle ministra ještě musí schválit celostátní výbor STAN. Mluvčí hnutí Sára Beránková ČTK řekla, že výbor záležitost projedná příští týden. Vedení hnutí už diskutovalo o nástupci Balaše. "Předsednictvo na svém jednání navrhlo na pozici ministra školství Mikuláše Beka," sdělil dnes ČTK předseda STAN Rakušan. Tuto nominaci jsem přijal, uvedl následně Bek na twitteru.

Bek byl v letech 2011 až 2019 rektorem brněnské Masarykovy univerzity a jako pedagog pracoval také na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci.

"Znám profesora Beka jako zkušeného rektora a znalého problematiky nejen vysokého školství. Byli jsme léta kolegové a očekávám konstruktivní spolupráci," sdělil ČTK předseda sněmovního školského výboru Ivo Vondrák (nezařazený, dříve ANO).

"Přijde mi, že post ministra školství je prokletý, protože už několik volebních období se ministři střídají jako na běžícím pásu, což nijak nepřispívá ke klidu ve vzdělávacím systému," řekl ČTK místopředseda výboru Zdeněk Kettner z opozičního hnutí SPD. Balaš je podle něho velmi seriózní, má velký přehled o vysokoškolském prostředí, naslouchá a není konfliktní. "V tomto směru spolupráce s ním byla skvělá," podotkl Kettner. Beka označil za "docela neviditelného ministra". "Bohužel mám pocit, že tím, že je opět z akademického prostředí, tak nebude mít úplně takový vhled do regionálního školství, kde jsou problémy momentálně asi největší," uvedl Kettner.

Beka by pak na pozici ministra pro evropské záležitosti měl vystřídat podle serveru Deník N náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) ale novinářům před dnešním odletem do Rigy řekl, že o tomto přesunu zatím nic neví.

Balaš byl jmenován do funkce ministra školství loni 29. června. Vystřídal tehdy Petra Gazdíka (STAN), který podal rezignaci kvůli svým kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr.

Čtyřiašedesátiletý Balaš byl v 90. letech prvním děkanem nové právnické fakulty v Plzni. Jako pedagog působil také na Univerzitě Karlově a Jihočeské univerzitě. V minulosti byl také šéfem poradců bývalého prezidenta Václava Klause, který ho v roce 2003 navrhl na člena Ústavního soudu. Senátoři s tím ale tehdy nesouhlasili.

Školské odbory a asociace: Balaš byl ministrem krátce, mnoho neprosadil

Hodnotit výkon Balaše ve funkci ministra školství je podle předsedů školských asociací a odborářských sdružení obtížné. Důvodem je podle nich to, že post zastával poměrně krátkou dobu a nestihl tak prosadit své záměry k dalšímu směřování českého školství. Výměna ministra v době, kdy se řeší rozpočet pro resort pro následující roky, může podle nich být problematická. Od nového ministra čekají, že bude znát resort školství, což by možný kandidát Bek mohl splňovat. Zástupci asociací a odborů to dnes řekli ČTK.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce je nejdůležitější, aby nový ministr školství, který Balaše na postu nahradí, zachoval kontinuitu ve změnách ve školství a nyní připravované úpravy ve vzdělávání si vzal za své a dokončil je. Pro rozvoj českého vzdělávacího systému je nyní podle něj zásadní, aby nový ministr výrazně neměnil v současnosti nastavené směřování školské politiky. Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi na Balašovi ocenil to, že dobře zvládl půlroční české předsednictví v Radě EU, a to, že komunikoval se všemi zástupci školských organizací, aniž by některé z nich protěžoval. Za minus jeho působení v čele resortu označil mimo jiné to, že pro školství nezískal dostatek peněz.

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček řekl, že české školství čekají úkoly, které je třeba splnit, aby se vzdělávání rozvíjelo. Patří k nim mimo jiné digitalizace maturitních zkoušek či úprava oborové nabídky. Tyto problematiky se v Česku podle něj řeší už delší dobu a časté výměny ministrů jejich dokončení prodlužují. K novému ministrovi školství sdělil, že by měl mít schopnost prosadit požadavky škol a znát resort školství. Možný kandidát do čela resortu školství, kterým je Mikuláš Bek (STAN), podle něj jakožto bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně zná oblast vysokého školství. Zda se nynější ministr pro evropské záležitosti orientuje i v regionálním školství, podle Zajíčka nyní nelze odhadnout.

Podle předsedy odborářů ve školství Františka Dobšíka bude kandidát na ministra resort přebírat ve složité době. "Spousta věcí byla rozjednána a nedojednána. Nový ministr, který bude přebírat resort, nebude v jednoduché situaci, protože se bude nyní jednat o financích na následující roky," uvedl. Odborový předák na Balašovi ocenil, že s odbory dobře komunikoval. V prosazování požadavků škol na vládě ale podle něj ministr nebyl tak úspěšný, jak by bylo pro české školství potřeba, míní Dobšík. Kandidát Bek by podle něj mohl mít ve vládě vzhledem ke své delší politické dráze silnější pozici. Výhodou Beka by mohlo být rovněž to, že vedl jednu z největších univerzit v republice, doplnil šéf školských odborů.

Návrh Beka do čela resortu školství je dobrým rozhodnutím rovněž podle programového ředitele EDUinu Miroslava Hřebeckého. "Bek má zkušenost z vlády a po úspěšném evropském předsednictví celkem silnou pozici. Vedle terciárního školství, v němž působil před politickým angažmá, má vize i pro školství regionální," uvedl s odkazem na to, že Bek byl jedním ze spoluautorů kapitoly o vzdělávání volebního programu STAN.

Předseda Vysokoškolského odborového svazu Petr Baierl po novém ministrovi požaduje, aby byl shodně jako Balaš ochotný řešit situaci na univerzitách. Ty jsou podle něj podfinancované a zvláště na některých fakultách hrozí kvůli nízkým mzdám odchody pracovníků a možné protesty a stávky, avizoval.

Stínová ministryně školství hnutí ANO Jana Berkovcová doufá, že nástupce bude viditelnější než Balaš, i když pan Mikuláš Bek nebyl vidět jako ministr pro evropské záležitosti. "Školství potřebuje výraznějšího ministra," řekla České televizi. Věří, že i přes rychlé střídání ministrů bude ve školství zachována kontinuita a nový ministr bude pokračovat v započatých změnách.