Ministr kultury by rád, kdyby oceněná ruská filmařka zůstala v ČR

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes na pražské FAMU poděkoval ruské studentce školy Darie Kaščejevové za její mezinárodní úspěch a reprezentaci české kultury. Ve čtvrtek americká akademie oznámila, že studentka katedry animace slavné pražské školy získala studentského Oscara za film Dcera. Kaščejevová uvedla, že by ráda v Česku zůstala co nejdéle a připravovala další filmy. Zaorálek uvedl, že by rád pomohl tomu, aby studentka pocházející z Ruské federace mohla v Česku zůstat co nejdéle, jak si to sama přeje.

"Jsou to věci, kterými jsem se zabýval na ministerstvu zahraničí, mám s tím zkušenost, myslím, že vím, na koho se obrátit. Dovolím si tvrdit, že to je věc, kterou nevidím jako problém," řekl Zaorálek ČTK.

Kaščejevová, která právě ukončila na FAMU bakalářské studium a pokračuje v magisterském, uvedla, že se jí v Česku líbí, jak se tu žije a pracuje. Na dotaz, zda by v zemi chtěla ještě zůstat, odpověděla, že by v Česku ráda vydržela co nejdéle. "Tak se tomu pokusíme nějak pomoci," řekl Zaorálek.

"Jsem rád, že jste tady v Česku, moc si toho vážíme a byl bych rád, kdybyste se tady cítila co nejlépe a myslím, že si budeme všichni pamatovat, že jste nám udělala takovou slávu ve světě," řekl ministr studentce. Uvedl, že o jejím úspěchu dnes mluvil ve Sněmovně. "Bylo to přijato s velkým potleskem, vaše jméno tam zaznělo. Bereme to, že to je úspěch FAMU, úspěch České republiky. Připadá mi neuvěřitelné, že film uspěl mezi více než 1600 snímky z celého světa a po úspěchu v Evropě zasáhl i celosvětový trh," řekl Zaorálek.

"Nám se to nestává úplně často, naposledy jsme tuhle cenu získali před 30 lety a vzhledem k tomu, že máme teď zrovna 30. výročí (od sametové revoluce), tak nám to připadá trochu symbolické. Tudíž i v té Sněmovně to vyvolalo nadšení, že tomu zřejmě pomohla nějaká prozřetelnost, že se ten úspěch po 30 letech zopakoval," připomněl ministr úspěch Jana Svěráka s jeho studentským filmem Ropáci, který studentského Oscara získal pár měsíců před sametovou revolucí.

Výroba patnáctiminutového filmu trvala asi rok a půl, autorka sama čtyři měsíce vyráběla kulisy a loutky a čtyři měsíce animovala. Zvolila unikátní výtvarnou formu, kdy pomocí ruční kamery docílila velmi realistických záběrů. Technika je ale časově náročná, za den vznikne třeba jen osm sekund filmu. Rozpočet snímku byl asi 750.000 korun a Státní fond kinematografie přispěl 390.000 korun.