Ministr Bek dnes podrobněji představí své priority pro školství

Praha - Nový ministr školství Mikuláš Bek (STAN) dnes veřejnosti podrobněji představí své priority pro rozvoj vzdělávání v Česku. Při svém uvedení do úřadu avizoval, že se chce zaměřit zvláště na dostupnost škol a na úpravu učebních plánů, podle nichž se mají žáci vzdělávat. Bek je ministrem školství od 4. května, předtím zastával funkci ministra pro evropské záležitosti. V čele ministerstva školství nahradil svého stranického kolegu Vladimíra Balaše, který rezignoval kvůli dlouhodobým zdravotním problémům.

Bek za svou prioritu označil dostupnost vzdělávání. Řešit chce mimo jiné nynější situaci týkající se kapacit středních škol. Při svém nástupu do funkce poukázal na to, že letos nebude "masivně uspokojena poptávka po všeobecném typu vzdělávání". Do středních škol se kvůli silnému populačnímu ročníku hlásí rekordní množství dětí, kapacita všeobecného vzdělávání s maturitou se ale výrazně neposílila. Zejména na gymnáziích je tak letos velký převis zájemců.

Vysokým školám chce nový ministr nabídnout, jak by se mohlo zlepšit jejich financování. Některé fakulty si nyní stěžují na podfinancování a nízké mzdy pro pedagogy. Bek dříve jako rektor vedl Masarykovu univerzitu v Brně.

Podle nového ministra je potřeba také postoupit v úpravách učebních programů, které vláda slíbila ve svém programovém prohlášení. Revizi učiva nyní připravují odborníci v Národním pedagogickém institutu. Někteří experti míní, že cíle úprav jsou nejasné, jiní upozorňují na to, že na zavedení změn do výuky je při dodržení plánovaného harmonogramu málo času. Podle ministerstva školství má být nový vzdělávací program pro žáky v prvním a šestém ročníku povinný od září 2025 a ve všech třídách se podle něj bude učit od září 2029. První školy by mohly výuku upravit od září 2024.