Ministr Bartoš vystoupí k zákonu o útlumu používání rodných čísel

Praha - Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) se dnes na tiskové konferenci vyjádří k ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů. Bez čísla obsahujícího datum narození a informaci o pohlaví držitele mají být doklady totožnosti vydávané od začátku roku 2025. Stát plánuje postupný útlum používání rodných čísel. Nahradit by je měly identifikátory, z nichž nelze vyčíst žádné osobní údaje. Jejich nastavení má na starosti Digitální a informační agentura (DIA).

Stát nepředpokládá úplné zrušení rodných čísel, chce ale omezit jejich používání. "Naším hlavním cílem je posílit ochranu soukromí a zabránit zneužití osobních údajů," řekla úterním Hospodářským novinám mluvčí DIA Karolína Sieglová.

Jako první mají přijít na řadu občanské průkazy. Ukončení zápisu rodných čísel do nich je zákonem stanoveno k 31. prosinci 2024. Pokud by se mělo posunout datum zrušení, musela by být schválena novela zákona o občanských průkazech.

Přechod od rodných čísel k takzvaným bezvýznamovým identifikátorům by stál 56 miliard korun, vyplývá z analýzy společnosti Grant Thornton a advokátní kanceláře Rowan Legal, o které tento týden informovala některá média. Podle studie by změna IT systémů stála veřejnou správu 14,8 miliardy korun a soukromý sektor 41,4 miliardy Kč.

Kvůli vysokým nákladům chce opozice odklon od rodných čísel odložit. "Jsme proti tomu, aby se teď z rodných čísel přecházelo na identifikátory. Navrhli jsme to posunout v čase," uvedla ve středu na twitteru stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO.