Ministr Bartoš představil priority MMR v rámci českého předsednictví ve výborech Evropského parlamentu

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš vystoupil v Evropském parlamentu na zasedání výboru pro regionální rozvoj a výboru pro dopravu a cestovní ruch. V Bruselu uvedl, že cílem českého předsednictví je rychlé projednání a schválení legislativních změn týkajících se flexibilní pomoci regionům při řešení následků ruské agrese na Ukrajině (tzv. FAST-CARE), slíbil přijmout závěry rady k Evropské agendě pro cestovní ruch 2030 a vyzval Evropskou komisi, aby poskytla členským státům rámec pro regulaci krátkodobých pronájmů.

"Velmi vítám zveřejnění legislativního návrhu FAST-CARE, kterým se mění legislativní rámec pro čerpání prostředků evropských fondů z politiky soudržnosti obě programovací období až do roku 2027. Díky tomu budou mít regiony, obce a města možnost se lépe vypořádat s následky ruské agrese na Ukrajině. A to nejen z pohledu řešení pomoci ukrajinským uprchlíkům,“ uvedl ve svém vystoupení ministr Ivan Bartoš. "Jsem také rád, že to byla právě Česká republika, která legislativní změny iniciovala ještě během francouzského předsednictví. Uděláme proto vše, co bude v našich silách pro hladké a rychlé přijetí tohoto návrhu tak, aby opatření mohla vstoupit v platnost co nejrychleji,“ dodal.

Reagoval také na návrhy poslanců ve výboru pro regionální rozvoj k 8. zprávě o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, která bude českému předsednictví sloužit jako základ pro diskuzi nad budoucností politiky soudržnosti. Z ní vyplývá, že politika soudržnosti přináší evropskou přidanou hodnotu při stimulaci udržitelného hospodářského růstu, při vytváření dlouhodobých pracovních míst, při zavádění místních politik a při zajišťování lepší veřejné správy. Politika soudržnosti má nezastupitelný význam pro rozvoj všech regionů a je jedinou politikou zaměřenou na snižování rozdílů mezi nimi napříč EU. Jedná se o jednu ze čtyř priorit MMR v rámci českého předsednictví.

Ministr Bartoš vystoupil i na výboru pro dopravu a cestovní ruch. "České předsednictví naváže na práci slovinského a francouzského předsednictví a Evropské komise při přípravě závěrů Rady k Evropské agendě pro cestovní ruch 2030. Ta měla stanovit vizi dalšího postupu EU v oblasti cestovního ruchu a podpořit jej v transformaci“, uvedl. Konečný dokument vychází z expertní zprávy Transformační plán pro oblasti cestovního ruchu, kde komise spolu s aktéry v cestovním ruchu definovala 27 klíčových oblastí, na které by se Evropa v dalších letech měla společně zaměřit, aby byl cestovní ruch udržitelnější, bezpečnější a odolnější.

Poslanci Evropského parlamentu se dotkli možného návrhu komise, který má řešit nestabilní situaci a nedostatek transparentnosti v oblasti krátkodobých pronájmů, zejména co se týká sdílení informací mezi platformami a veřejným sektorem. "Pomoc městům a jejich obyvatelům zajistit udržitelné životní podmínky je zcela zásadní. Česká republika je v rámci předsednictví připravena zabývat se legislativním návrhem o krátkodobých pronájmech, který komise indikovala zveřejnit ve druhé polovině tohoto roku,“ dodal ministr. Ivan Bartoš také pozval přítomné na další důležité akce konané v rámci českého předsednictví. Série debat o budoucnosti politiky soudržnosti bude zahájena neformálním ministerským setkáním, které se uskuteční na začátku září v Praze. V oblasti cestovního ruchu se pak v Praze v polovině listopadu bude konat Evropské fórum pro cestovní ruch.