Praha/Varšava - Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski v souvislosti s kontrolami polského hovězího v ČR řekl, že každá záminka je dobrá k obvinění Polska, že má odporné potraviny. V rozhovoru pro Radio Wnet dnes uvedl, že věc zveličují ty země, které v oblasti produkce potravin nestačí na polskou konkurenci. Začala platit veterinární opatření, příjemci polského masa ho musí nechat vyšetřit na salmonelu před prodejem, jinak jim hrozí dvoumilionová pokuta.

"Možná právě kvůli tomu, že se nám dobře daří (v oblasti exportu potravin - pozn. ČTK) je každá záminka dobrá k tomu udeřit na nás, obvinit nás z toho, že máme odporné potraviny," řekl v rozhlasu Ardanowski. "Je to zveličované, protože z toho má někdo užitek, protože buď jsou volby, nebo chtějí rozvíjet svoji produkci a prohrávají v konkurenci s námi, protože vyrábíme více a levněji," tvrdí šéf polského resortu zemědělství.

České úřady dnes začaly s kontrolou hovězího z Polska. Stalo se tak poté, co veterináři zjistili, že ve zhruba 700 kilogramech masa z Polska byly bakterie salmonely.

"Já nechci nikomu nic oplácet, ale část zemědělců mi říká, že je třeba začít velmi důkladně kontrolovat české pivo," řekl Ardanowski ve středu v reakci na rozhodnutí české strany. Bylo to na zemědělském fóru, kde společně s prezidentem Andrzejem Dudou demonstrativně ochutnali polské hovězí. "Jesli nás neustále budou vydírat, jestli bude někdo rozehrávat svoje vnitropolitické hrátky, a je jedno, zda to budou Čechy nebo jiná země, a jestli bude očerňovat polské potraviny, nemáme jiné východisko než také začít velmi důkladně kontrolovat," varoval Ardanowski.

Polský veterinární inspektor Pawel Niemczuk ve středu řekl, že česká strana nezadala informace o nalezení salmonely v polském hovězím do Systému rychlého varování Evropské unie (RASFF). Rovněž podle něho o nálezu neinformovala polské ministerstvo zemědělství. Niemczuk také dodal, že polské úřady nařídily kontrolu masokombinátu, odkud se nakažené maso do ČR dostalo.

Česká strana si stojí za tím, že informace do systému varování zadala, zatím je však neověřila Evropská komise. "Národní kontaktní místo pro RASFF vložilo do systému varování informaci včera (ve středu) ve 13:06, zatím nebyla informace schválena ze strany Evropské komise," řekl ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý ČTK sdělil, že komise má na ověření informací 24 hodin od obdržení hlášení, teprve pak se zveřejní pro ostatní evropské státy. "Protože však jde o vážný nález, zaslala komise polským dozorovým orgánům zprávu emailem včera (ve středu) večer kolem 17.30," dodal.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Do Česka bylo vyvezeno zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů. Ministr Ardanowski v této souvislosti řekl, že polské maso nikdy nikomu v Evropě neuškodilo, ale hysterie, která kolem tohoto případu vypukla, je obrovská a Česko a Slovensko jsou prý touto věcí "posedlé".

Kvalita potravin zatěžuje jinak dobré vztahy mezi Českem a Polskem. O problémech s polským jídlem se začalo mluvit v roce 2012 v souvislosti s takzvanou solnou aférou, kdy některé polské firmy prodávaly technickou sůl označenou za jedlou výrobcům potravin. Salmonely v minulosti veterináři našli opakovaně v kuřecím, krůtím či vepřovém mase nebo ve vajíčkách. Na podzim 2012 Polsko spolu se Slovenskem dočasně zakázaly dovoz tvrdého alkoholu z ČR v souvislosti s metanolovou aférou. Na následky otravy nebezpečným alkoholem zemřelo v Polsku několik lidí, v Česku to bylo pět desítek lidí.

Polské hovězí se musí kontrolovat, platí veterinární opatření

Začala platit mimořádná veterinární opatření, ministerstvo zemědělství je vyvěsilo na svou úřední desku. Příjemci polského baleného i nebaleného hovězího masa ho musí nechat vyšetřit v akreditované laboratoři na bakterie salmonely. Žádnou zásilku nesmějí uvést na trh dříve, než dostanou vyhovující výsledky. Za porušení jim bude hrozit dvoumilionová pokuta. Pokud budou výsledky nevyhovující, musí okamžitě informovat veterináře. Opatření byla vydána poté, co se v 700 kilogramech masa z Polska bakterie salmonelózy našly. Netýkají se například polotovarů.

Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski dnes pohrozil, že pokud bude ČR jeho zemi "vydírat", může začít s kontrolami českého piva.

Česká policie začala už od středy více kontrolovat kamiony dovážející z Polska zboží "podléhající rychlé zkáze". Součinnost veterinární správě poskytují také celníci. Spolupráce je nastavena po celý rok, v poslední době se ale hlídky více zaměřují na maso, a to zejména v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji a také v Praze, řekla dnes ČTK mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková. "Když něco objevíme, zjistíme, voláme veterinu," dodala.

"Povinné vyšetřování všech zásilek polského hovězího masa výrazně omezí riziko, že se na český trh dostane zdravotně závadné maso z této země," uvedl dnes ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Do politické roviny událost staví také poslankyně Veronika Vrecionová (ODS). Kontaminované maso totiž patřilo společnosti Animalco z koncernu Agrofert, který do předloňského února patřil premiérovi Andreji Babišovi a nyní jsou v jeho svěřenských fondech. "Pokud Polsko opravdu přistoupí k odvetným opatřením a začne kontrolovat české produkty vyvážené do Polska, měl by případné zvýšené náklady a ztráty vývozců nést holding Agrofert, který dovážel salmonelou zasažené polské hovězí do ČR a ohrožoval tak české zákazníky. Každý musí nést zodpovědnost za své činy. I holding patřící do svěřenského fondu českého premiéra," uvedla v tiskovém prohlášení.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Do Česka z nich bylo vyvezeno zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů. Čeští veterináři zdůrazňují, že nynější maso se salmonelou nemá s těmito jatkami nic společného.

Do MP Krásno přišlo 201 kg z šarže s polským masem se salmonelou

Do valašskomeziříčské společnosti MP Krásno přišlo 201 kilogramů masa z šarže se závadným polským masem s bakteriemi salmonely. Firma ho dále prodala devíti odběratelům v Česku. ČTK to dnes řekl předseda představenstva společnosti Karel Pilčík. Veterinární správa nyní odběratele kontroluje.

"Adresy jsme předali veterinářům, a ti nyní chodí po těch provozech. Nevíme ještě přesně, kolik se vrátí. Víme však už, že něco bylo spotřebovaného, a něco ne," uvedl Pilčík. Firma však ještě ve středu před oficiálním oznámením kontaktovala své odběratele a na problém je upozornila.

Podle Pilčíka však neznamená, že celá šarže byla kontaminovaná, výsledky podle něj budou v pátek. Pilčík ČTK řekl, že jde o pochybení, které se může stát, již dříve řešil šarže se závadným masem z jiných zemí. "A nestalo se to jen Polákům," uvedl Pilčík.

Maso se salmonelou se v Česku distribuovalo do pěti míst. Kromě MP Krásno směřovalo i do distribučního centra Makra v Kozomíně, do jídelny Kocourek v Brně, olomouckého velkoobchodu Bikos a k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích. Na Slovensku se maso dostalo do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom. Zjištění, že asi 700 kilogramů polského hovězího masa obsahovalo bakterie salmonely, oznámil ve středu ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Z polského hovězího se salmonelou se na jihu Moravy snědlo 22 kg

Z polského hovězího, v němž se vyskytly bakterie salmonely, se ve dvou jihomoravských podnicích snědlo téměř 22 kilogramů. Podle zjištění Státní veterinární správy (SVS) se do podniků v Brně a Pohořelicích na Brněnsku dostalo 229 kilogramů závadného hovězího, nesnědené maso se vrátilo dodavateli. ČTK to dnes oznámil mluvčí SVS Petr Majer. Podle informací od odběratelů prošlo maso tepelnou úpravou, při které se bakterie zničí. Lidem by tak neměly hrozit zdravotní problémy.

V brněnské Jídelně Kocourek v Křenové ulici v Brně odebrali 170 kilogramů, z toho se snědlo více než devět kilogramů. Petr Bzduch z Pohořelic, který provozuje občerstvení Řeznická bašta, odebral 59 kilogramů a lidé snědli 12,4 kilogramu.

Oběma odběratelům maso dodal dovozce Frost Logistics ze středočeských Dolních Jirčan. Šlo o vakuově balené maso, které mělo datum spotřeby v březnu. Maso patřilo firmě Animalco ze skupiny Agrofert. Kontaminovaná zásilka měla celkem 700 kilogramů.

Vedle dvou jihomoravských odběratelů se maso dostalo také do distribučního centra Makra v Kozomíně, velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci a do MP Krásno ve Valašském Meziříčí. Maso pro Bikos zůstalo ve skladu a bude zlikvidováno. Závadné hovězí putovalo také na Slovensko do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom.

Někteří obchodníci přestávají nakupovat hovězí v Polsku

Řetězec Makro přestal odebírat hovězí maso z Polska, Tesco čeká s komentářem k současnému dění na přesné znění mimořádných veterinárních opatření, které by měl stát zveřejnit dnes. Agrofert přerušil spolupráci s polským dodavatelem. Ve středu zjistili veterináři, že zhruba v 700 kilogramech masa z Polska byly bakterie salmonely, maso patřilo firmě Animalco z Agrofertu. Ze skladu z Dolních Jirčanech putovalo na pět míst v ČR a také na Slovensko. Jedním z těchto míst bylo distribuční centrum Makra v Kozomíně.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ve středu uvedl, že veterináři dnes vyhlásí mimořádná opatření, na jejichž základě bude muset hovězí z Polska před uvedením na trh projít kontrolou zdravotní nezávadnosti v akreditované laboratoři. Dodavatelem masa se salmonelou byla polská firma Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki.

Tisková mluvčí Makra Romana Nýdrle ČTK sdělila, že řetězec je schopen sehnat hovězí maso z alternativních zdrojů, výpadky dodávek by neměly nastat. Řetězec se podle ní ve středu rozhodl, že maso z Polska odebírat nebude. "Aktuálně toto zboží neobjednáváme," dodala. Zatím řetězec přestává brát z Polska pouze hovězí maso. "Situaci nadále monitorujeme a vyhodnocujeme," dodala.

"Čekáme na další výsledky kontrolních testů, které by měly potvrdit, nebo vyvrátit výskyt salmonely v dané šarži. Prozatím jsme spolupráci přerušili a nevylučujeme ani její úplné ukončení, i když doposud šlo o bezproblémového obchodního partnera," dodal mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Z řetězců bere pak maso z Polska ještě Tesco nebo Kaufland. "Dnes by měla veterinární správa uvést detaily k tomuto opatření a až na jejich základě budeme vidět, co to pro nás bude znamenat. Do té doby je předčasné cokoliv komentovat," sdělil ČTK mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček. Kaufland zatím na dotaz ČTK také nereagoval.

Spotřeba hovězího masa v posledních letech v ČR mírně klesá. V roce 2008 činila 10,1 kilogramu na obyvatele, předloni pak 8,4 kilogramu, meziročně předloni podle posledních údajů Českého statistického úřadu klesla o půl procenta.

Vysoká spotřeba byla podle statistiků v 80. letech minulého století, kdy činila i přes 30 kilogramů na hlavu a rok. Následně před rokem 2000 skokově padala, naopak v ČR roste spotřeba drůbežího masa, kterého se předloni snědlo na osobu zatím nejvíce, 27,3 kilogramu. Nejvíc však Češi jedí vepřového, které tvoří více než polovinu české spotřeby masa, předloni šlo o 42,3 kilogramu na osobu.