Ministerstvo zveřejní první mapu rizika nákazy v ČR

Praha - Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejní první mapu čtyřstupňového systému, který bude označovat jednotlivé okresy podle rizika nákazy covidem-19. Takzvaný semafor bude vycházet z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky a budou s ním spojena doporučení pro opatření proti šíření nového koronaviru. Jednotlivé stupně se budou označovat bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou.

Podle dat představených minulý týden by většina okresů byla v nejnižším, bílém, stupni rizika. Nejvyšší, červený by nikde v zemi neplatil, druhý nejvyšší stupeň, tedy žlutý, by byl v Praze. Primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) to minulý týden kritizoval, podle něj k tomu není důvod. Šéfka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová řekla, že by se Praha měla hodnotit podle jiných kritérií než menší města.

První mapu dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) představí na tiskové konferenci, poté o ní ještě plánuje videohovor s hejtmany. Systém se bude aktualizovat každý týden na základě páteční domluvy mezi krajskými hygieniky a hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou.

Epidemiologická situace v Česku se nyní podle hygieniků regionálně liší. Celkově je dobrá, ale vyskytují se lokální ohniska nákazy. Jedno z největších se nedávno objevilo v pražském nočním klubu Techtle Mechtle, v jehož souvislosti se nakazilo asi 165 lidí. Předtím se nákaza šířila hlavně v Moravskoslezském kraji na Dole Darkov a na Dolech ČSM. Další ložiska jsou v současnosti třeba na Prachaticku nebo Jihlavsku.