Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cestování do Ruska a Tuniska

Praha - Ministerstvo zdravotnictví všem lidem z Česka nově zakázalo od čtvrtka cestování do Ruska a od začátku příštího týdne také do Tuniska. Důvodem je šíření mutací koronaviru. Vyplývá to z dnes vydaného ochranného opatření ministerstva, na které upozornil server Deník N. Tunisko podle cestovních kanceláří patří mezi nejoblíbenější destinace Čechů pro letní dovolené.

Podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové má zájezd do Tuniska od 5. července do konce srpna zakoupeno asi 1500 klientů. Upozornila, že do této destinace lidé nyní často kupují pobyty v tzv. last minute nabídkách dva až tři dny před odletem. Tunisko je u agentury Invia na sedmém místě v oblíbenosti, řekla dnes Řezníčková ČTK.

Ochranné opatření zakazuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území Česka vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy nemocí covid-19. Do 30. června je na seznamu 14 zemí, včetně například Indie nebo několika afrických a jihoamerických zemí. S účinností od 1. července na seznam podle nového opatření přibude Rusko, Paraguay a Namibie a od pondělí 5. července také Tunisko. Nové opatření platí do 31. července. Zákaz neplatí jen pro občany zmíněných zemí nebo pro cesty, které nesnesou odkladu a byly předem oznámeny ministerstvu zahraničí.

V odůvodnění opatření ministerstvo zdravotnictví píše, že zákaz má zabránit dalším případům zavlečení mutací koronaviru do Česka a jejich šíření v zemi. Rusko zaznamenalo podle ministerstva v červnu výrazné zrychlení nárůstu počtu nakažených, a to hlavně kvůli šíření nakažlivější varianty delta. V Tunisku počet nových případů covidu-19 kontinuálně roste od května a v posledních týdnech se podíl pozitivně testovaných drží nad 30 procenty. "Bezpečná hranice daná unijní koordinací je okolo čtyř procent," uvádí v opatření ministerstvo.

Při cestě ze zemí s extrémním rizikem nákazy koronavirem do Česka musí lidé podstoupit test před příjezdem a pak po příjezdu postupně dva PCR testy. Po příjezdu musí být lidé až dva týdny v samoizolaci a nosit respirátor.

Podle nejmenovaných zdrojů Deníku N bude vláda na čtvrtečním mimořádném jednání řešit, zda na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy zařadí také Egypt. I ten patří k oblíbeným cílům českých turistů.

Zařazení Tuniska na seznam zemí s extrémním rizikem není podle Řezníčkové dobrá zpráva pro cestovní ruch, Egypt je podle ní ale ještě mnohem oblíbenější. V prodejích si u agentury Invia drží druhé místo a míří do něj 16 procent klientů. "Minulý týden Egypt oznámil, že už od Čechů s dokončeným očkováním, kteří do něj cestují na dovolenou, nevyžaduje testy na koronavirus, čekali jsme proto ještě růst zájmu," uvedla. Jak se případně zrušené cesty budou řešit, bude podle Řezníčkové záležet na cestovních kancelářích, za které se nemůže vyjadřovat. Předpokládá, že jako už dříve v podobných případech nabídnou změnu destinace, nebo vrácení peněz.