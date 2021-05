Ministerstvo zdravotnictví ukončilo spolupráci s poradní skupinou MeSES

Část opozice kritizuje rozpuštění odborné skupiny MeSES, která radila ministerstvu zdravotnictví s epidemií covidu a rozvolňováním protiepidemických opatření. Podle představitelů ODS, lidovců a Pirátů je konec skupiny reakcí na vyjádření šéfa skupiny Petra Smejkala, který serveru Novinky.cz řekl, že stát kritickou část epidemie nezvládl a že je z politiků a jejich přístupu v době pandemie dost roztrpčený. Činnost skupiny ocenil ministr školství Robert Plaga (za ANO), který se s odborníky radil o podmínkách návratu dětí do škol. Podle něj odborná expertiza skupiny bude chybět.

"Chtěl bych moc poděkovat všem členům skupiny MeSES za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertizu a podporu, která tu chyběla a nyní bohužel opět chybět bude," poznamenal Plaga.

"Zrušení Mezioborové skupiny pro epidemické situace den poté, co její vedoucí Petr Smejkal médiím řekl, že Česká republika epidemii nezvládla, beru jako potvrzení jeho slov," uvedl na twitteru šéf ODS Petr Fiala.

"Ministr zdravotnictví právě odborníkům rozpustil skupinu pro covid. Její šéf řekl pravdu, že vláda druhou vlnu nezvládla. Takže čtvrtý ministr opět zapne řízení metodou pokus omyl. Na podzim se máme na co těšit. Bohužel odcházejí ti, co měli zůstat, a ti, co měli odejít, zůstali," napsal pirátský poslanec Jakub Michálek.

"Personální čistky za nepohodlné názory, to bez mrknutí oka na ministerstvu zdravotnictví umí. Ale nepřiznání několika desítek milionů Petra Arenbergera je v pohodě," uvedl místopředseda lidovců Jan Bartošek s odkazem na nesrovnalosti v majetkových poměrech ministra zdravotnictví. Média před časem upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Předložení materiálů k těmto nesrovnalostem po Arenbergerovi chce i premiér Andrej Babiš (ANO).

Členové MeSES uvažují o tom, že budou pokračovat i bez ministerstva

Členové odborné skupiny MeSES uvažují o tom, že by mohli pokračovat dál, i když s nimi dnes ministerstvo zdravotnictví ukončilo spolupráci. Na twitteru to napsal člen skupiny, epidemiolog Rastislav Maďar. Dvanáctičlenná skupina, která vznikla v polovině března pod vedením hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala, dávala ministerstvu doporučení ohledně epidemie covidu-19. Za to nepobírala žádnou odměnu. Ministerstvo dnes oznámilo, že důvodem ukončení spolupráce je dobrý vývoj epidemie a že agendu MeSES převezme klinická skupina na úřadě.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) nevznikala podle Maďara kvůli ministerstvu zdravotnictví, ale aby pomohla vyvést Česko z "bezprecedentní krize" a ochránila ho před další. "Doufám, ze bude vůle členů pokračovat dál. Na to ministerstvo zdravotnictví nepotřebujeme. Jeho postup už asi nikoho z nás nepřekvapuje. Večer máme jednání, uvidíme," uvedl Maďar.

Podle ředitele Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci Mariána Hajdúcha je jasné, že činnost poradních sborů jednou musí převzít ministerstvo zdravotnictví. "Nicméně mám pochybnosti, že čas k tomu nazrál, a je mi líto, že k rozchodu dochází tímto způsobem," uvedl na twitteru.

Iniciativa Sníh, jejíž někteří členové byli také v MeSES, v této souvislosti doufá, že se nepotvrdí varování o možné blížící se další vlně covidu-19 kvůli indické mutaci. "A pokud přijde, doufejme, že se ministerstvo zdravotnictví poučí a tentokrát zareaguje včas," napsala iniciativa.

Podle člena iniciativy Sníh, imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, je ze strany ministerstva správná snaha o vytvoření vlastních poradních orgánů. Hořejší ale nechápe, proč do nich úřad nepřizve některé členy MeSES. Spolupráce vlády s MeSES byla podle něj dobrá. "Není moc jasné, proč se ruší něco, co dobře fungovalo. Mám dojem, že se tam řeší nějaké osobní nevraživosti a že na ministerstvu mají pořád ještě silnou pozici 'promořovači', kteří nesou značnou část zodpovědnosti za tragická selhání vlády z konce léta 2020 a před Vánoci," sdělil ČTK.

Viroložka a členka MeSES Ruth Tachezy v České televizi řekla, že přidaná hodnota skupiny byla v tom, že v ní byli lidé ze všech možných oborů. "Předpokládám, že taková skupina na ministerstvu vznikat nebude," poznamenala. Mezi členy poradního orgánu patřil například sociolog Martin Buchtík, imunolog Zdeněk Hel, ekonom Štěpán Jurajda či ústavní právník Jan Kysela.

Člen skupiny Jan Kulveit, který se věnuje modelování epidemií na univerzitě v Oxfordu, uvedl, že se MeSES snažila o mezioborový přístup v zájmu celé společnosti a poskytovala názory založené na důkazech, zatímco stát upřednostňoval "škudlení penězi z rozpočtu zdravotnictví za cenu masivních škod pro celou společnost". Názorům MeSES začal stát podle Kulveita naslouchat v podstatě až po vyčerpání ostatních možností.

"Ne vždy jsme se s MeSES na všem shodli - ale vždy to byla debata, postavená na faktech a analýzách a na schopnosti spolu mluvit. Díky za to a díky za ochotu věnovat vlastní čas své zemi," napsal Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Vašáková dnes novinářům řekla, že ukončení spolupráce s MeSES je přirozeným a žádoucím vývojem. Ministerstvo podle ní povolalo skupinu v době, kdy nemělo vybudované poradní orgány, které by mohly zodpovědně a účinně radit. Ministerstvo nyní sloučilo dřívější klinickou, epidemiologickou a laboratorní skupinu do jedné, která by měla agendu MeSES převzít a fungovat na úřadě i v případě jiných rizik, než je současná epidemie covidu-19.