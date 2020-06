Ministerstvo zdravotnictví chystá propagaci aplikace eRouška

Praha - Ministerstvo zdravotnictví chystá propagační kampaň pro mobilní aplikaci eRouška, směřovat by měla do podzimních měsíců. V diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Aplikace má být využitelná v systému takzvané chytré karantény, která má v Česku usnadňovat odhalování nových případů nemoci covid-19. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslava Svobody (ODS) je třeba chytrou karanténu v nynějším období nachystat tak, aby byla připravena na nárůst počtu případů, kdy už není možné trasovat kontakty běžnými způsoby.

V aplikaci eRouška je nyní registrovaných 220.000 telefonních čísel. Aplikace zaznamenává setkání s dalším telefonem v blízkosti, pokud je na obou nainstalovaná. Propojují se pomocí bluetooth, které musí mít telefon stále zapnuté. Neukládá telefonní čísla ani polohu telefonu, data neodesílá automaticky, to musí udělat uživatel, většinou na pokyn hygieniků.

Aby byla aplikace prakticky využitelná, muselo by ji mít nainstalovanou více lidí. Ministerstvo proto chystá kampaň, aby se počet uživatelů zvýšil. Vojtěch dnes řekl, že kampaň bude cílit na podzim, kdy se v Čechách začnou objevovat i jiná respirační onemocnění, než je covid-19. Kampaň by podle něj měla stát miliony korun, přesné číslo odhadnout nechtěl.

Podle Svobody je potřeba využít klidové situace k tomu, aby byla chytrá karanténa lépe připravena. Nyní podle něj není potřeba, protože nakažených i jejich kontaktů je tak málo, že je možné je zvládnout běžným epidemiologickým šetřením.

Svoboda také upozornil, že je třeba, aby vláda připravila plán, jak postupovat v případě další vlny epidemie. Zásadní je podle něj nepolevit v testování, zejména v zasažených oblastech. Je podle něj nutné také chránit zranitelné skupiny obyvatel a zachovat tzv. triáž v nemocnicých, tedy kontrolu a třídění pacientů při příchodu.

Vojtěch dnes také zopakoval, že chystá personální posílení krajských hygienických stanic, a to zhruba o 140 lidí. Podle dřívějších informací mají pracovat především v protiepidemiologických odděleních. Po jednom pracovníkovi bude vyčleněno na ochranu osobních údajů v projektu chytré karantény a po jednom na právní oddělení.