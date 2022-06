Ministerstvo zamítlo přestavbu paláce Savarin v Praze za deset miliard Kč

Praha - Ministerstvo kultury zamítlo přestavbu paláce Savarin nedaleko Václavského náměstí v Praze, která měla vyjít na deset miliard korun. Hlavní město projekt odsouhlasilo, podle ministerských památkářů by ale ohrozil památkovou rezervaci. Vyplývá to z rozhodnutí, které má ČTK k dispozici. Stavební firma Crestyl uvedla, že požádala ministra kultury Martina Baxu (ODS) o přezkum. V paláci měla být mimo jiné vystavena Slovanská epopej Alfonse Muchy.

Palác Savarin, zvaný také Sylva-Taroucca nebo Piccolomini, je pozdně barokní palácová stavba. Přestavěný komplex měl mít rozlohu 1,7 hektaru a po dokončení propojit Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Ve vnitrobloku byla plánována například tržnice, restaurace nebo prostor pro společenské a kulturní akce.

Dohodu o umístění Slovanské epopeje v Savarinu podepsali letos v únoru zástupci hlavního města, Nadace Mucha a společnosti Crestyl. Ta měla pro cyklus 20 pláten vybudovat v Savarinu příslušné prostory. Návrh dohody 31. ledna schválili pražští radní.

Ministerstvo kultury svým rozhodnutím zvrátilo původní kladné stanovisko magistrátních památkářů z roku 2017, které je pro stavbu klíčové. Mluvčí ministerstva Ivana Awwadová ČTK potvrdila, že projekt přestavby vnitrobloku vytvořený studiem architekta Jakuba Ciglera je "z hlediska státní památkové péče dlouhodobě zcela neakceptovatelný ".

Mediální zástupce firmy Crestyl Ondřej Micka ČTK sdělil, že projekt již nyní zahrnuje řadu úprav požadovaných ministerstvem kultury. "Proto jsme již požádali ministra kultury, aby rozhodnutí svého ministerstva přezkoumal. Na jeho výrok nyní čekáme," uvedl. Dodal, že rozhodnutí ministerstva je důsledkem délky povolovacích procesů. Firma již loni začala s první částí úprav, kterou je rekonstrukce a restaurování historického paláce Savarin.

Firma k úpravám v roce 2019 přizvala studio londýnského architekta Thomase Heatherwicka a nynější projekt je tak podle Micky jiný, než kterého se vydané rozhodnutí týká. "Již získal kladná stanoviska jak na magistrátním odboru památkové péče, tak od Národního památkového ústavu a má podporu i u Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a vedení Prahy 1 i magistrátu. Pro úplnost zdůrazňuji, že s podobnými věcmi v harmonogramu a plánech počítáme a určitě to nemá žádný vliv na realizaci projektu," dodal Micka.

Praha plánuje do zrekonstruovaných prostor umístit cyklus obrazů Slovanská epopej Alfonse Muchy. Podle podepsané a zastupiteli hlavního města schválené dohody by měly být obrazy po dokončení přestavby v Savarinu vystaveny na 25 let s opcí na prodloužení nájmu na dalších pět let. Město bude Crestylu platit za pronájem prostor, za celkovou dobu pronájmu částka vychází na stovky milionů korun. To kritizovala vnučka slavného malíře Jaroslava Mucha Plocková. Město by podle ní mělo využít vlastní budovu, například rekonstruovaný Průmyslový palác. Nyní jsou plátna vystavena na zámku v Moravském Krumlově, kam je město zapůjčilo do konce roku 2026.

Palác Savarinu je umístěn v sousedství Václavského náměstí. Nová podoba paláce má propojit jeho vnitroblok s ulicemi Na Příkopě, Jindřiškou a Panskou. Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících historických budov a vznik nového veřejného prostoru se zelení, otevřeným prostranstvím ve vnitrobloku a komerčními plochami. Skládá se ze čtyř vzájemně propojených samostatných částí, z nichž každá bude mít podle informací firmy jiný charakter a způsob využití. Skupina Crestyl loni vydala dluhopisy za 2,2 miliardy korun na financování projektu.