Ministerstvo vyzývá k očkování proti covidu-19 pomocí fotografií z nemocnic

Doplnili jsme názor reklamního experta v 8. odstavci

Praha 9. listopadu (ČTK) - Ministerstvo zdravotnictví vyzývá k očkování proti covidu-19 pomocí reálných fotografií z nemocnic. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na dotaz ČTK řekl, že dnes byla zahájená nová informační kampaň. Snímky se objevily v tisku, na zpravodajských webech a sociálních sítích. Vláda byla za pozdní a nedostatečnou kampaň podporující očkování kritizována. Mottem té dosavadní bylo "Udělejme tečku za koronavirem". Kritiky má i nová kampaň, proti se ozval například rektor Českého vysokého učení technického Vojtěch Petráček. Může podle něj působit negativně na psychické zdraví.

"Dnes již byla (kampaň) publikována v deníku s nejvyšším prodaným nákladem v ČR. Zároveň se dnes objeví na některých zpravodajských webech a na sociálních médiích," napsal ČTK ministr Vojtěch. Nejprodávanějším deníkem je Blesk, snímek v něm vyšel jako půlstránkový inzerát.

Na velmi syrových snímcích z nemocnic jsou zobrazeni zdravotníci a pacienti s covidem-19 ve vážném stavu. V některých variantách kampaně jsou i zemřelí, což ukazuje modrý pytel a kovová rakev, jaké se v nemocnicích používají. Obsahuje také hesla "Měl plno výmluv", "Myslela, že to nespěchá", "Neustále očkování odkládala" nebo "Nestihl třetí dávku".

Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové kampaň bude možná na některé neočkované zabírat. "Dle mého soudu jsme dost málo ukazovali, co covid umí," uvedla. Předchozí kampaň podle ní vycházela z toho, že lidé dají na odborná doporučení. "Spoléhala na to, že lidé nechtějí být nemocní, nechtějí škodit ostatním. Zdá se, že tento pud sebezáchovy a altruismus není v České republice příliš takzvaně 'in'," řekla dnes novinářům. Podle ní řada lidí podlehla fake news.

"Kampaň je realita. My všichni, kteří se o ty pacienty staráme, víme, jak to vypadá. Ale ti lidé, kteří se nenechají očkovat, věří, že se jim to nemůže stát," řekla. Podle ní je to s podivem, protože v Česku zřejmě neexistuje širší rodina, která by neměla někoho, kdo zemřel na covid-19.

"Každý z nás, kdo je vybaven empatií a citem pro bolest druhých, bude při pohledu na kruté snímky z ARO trpět. (...) U mnohých vyvolá tato stresová expozice posttraumatické stresové poruchy či deprese. Tato kampaň uškodí plošně naší společnosti a jako motivace nezapůsobí," napsal v otevřeném dopise rektor Petráček. Jeho ČVUT se na začátku epidemie podílela na výrobě plicních ventilátorů pro pacienty a ochranných pomůcek pro zdravotníky.

Petráček vyjádřil pochybnosti o tom, zda ke kampani, kterou označuje jako "agresivní a stresující", existuje lékařsko-etické a psychologické zhodnocení. Může mít podle něj negativní vliv také na děti, pokud jí budou vystaveny. Za "nechutná" označil i připojená hesla. "Jak můžete vědět, že zemřelý neměl dobrý důvod, proč nebyl očkován? Jak můžete spojit Vaše hesla, která jej odsuzují, s nešťastným osudem, který neznáte?" napsal v otevřeném dopise ministru zdravotnictví Petráček.

Podle výkonného ředitele Asociace komunikačních agentur Marka Hlavici ministerstvo při představení nové kampaně nesdělilo žádnou strategii. "Připomínám, že když iniciativa Cesta ven připravovala svoji kampaň na podporu očkování, opírala se o výzkumy názorů a postojů veřejnosti, testovala kampaň před zveřejněním, a měla tak možnost říci, že právě tento typ oslovení bude na tuto část veřejnosti fungovat. Nevím, jestli autoři současné podoby kampaně pracovali podobně profesionálně nebo prostě jenom měli takový nápad. Analogie s děsivými obrázky na krabičkách cigaret není moc návodná – zavedením těchto krabiček k žádnému skokovému poklesu odbytu cigaret nedošlo," řekl Hlavica ČTK.

Národní kampaň k očkování ministerstvo spustilo 12. dubna, tedy téměř čtyři měsíce po zahájení vakcinace. Jako cíl si tehdy stanovilo, aby se k očkování přihlásilo 70 procent české populace. Spoty byly v televizích a rádiích, další inzerce v tisku nebo na sociálních sítích. Návrh kampaně stál asi čtyři miliony korun, za 50 milionů Kč byl nakoupen inzertní prostor v médiích.

"Na každém z nás se poslední měsíce podepsaly jinak. Ale všichni se shodneme na tom, že už toho bylo dost. Udělejme za koronavirem tečku," začíná hlavní televizní spot s hlasem herce Miroslava Táborského. Videa ukazovala reálné osoby, na jejichž životě se epidemie podepsala. Další složkou byla videa s odborníky, kteří odpovídali na nejčastější otázky kolem očkování. S novou částí kampaně tu původní propojuje informační web Česko očkuje.

Za nedostatečnou komunikaci o epidemii, a zejména o tématu očkování, kritizovala ministerstvo už dříve opozice i někteří odborníci. Ministerstvo zdravotnictví v prosinci vyhlásilo výběrové řízení na kampaň o koronaviru a očkování proti němu za zhruba 38 milionů korun. Měla začít v polovině ledna. Nakonec zakázku zrušilo a začalo před Vánocemi spolupracovat s úřadem vlády a zástupci komunikačních agentur a dalších profesionálů působících v public relations.