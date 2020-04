Ministerstvo vypíše konkurz na šéfa NGP, chce ho mít v říjnu

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) po Velikonocích vypíše mezinárodní konkurz na ředitele Národní galerie Praha. Otevřené výběrové řízení chce kombinovat s tím, že osloví několik vybraných osobností. Zájemci se budou moci na inzerát hlásit od 15. dubna do 15. června. Instituce má po loňském odvolání ředitele Jiřího Fajta dočasnou ředitelku. Nového řádného ředitele by Zaorálek chtěl na základě konkurzu znát přibližně v říjnu, řekl dnes ČTK.

Vypsání konkurzu Zaorálek oznámil přesně rok poté, co jeho předchůdce Antonín Staněk (ČSSD) odvolal tehdejšího ředitele galerie Jiřího Fajta. Spolu s ním zbavil funkce i ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Oba dva šéfy Staněk odvolal s odkazem na hospodářská pochybení loni na Zelený čtvrtek, letos připadá tento den právě na dnešek.

Staněk před rokem vedením NGP dočasně pověřil ekonoma Ivana Morávka a vypsal výběrová řízení na nové ředitele obou institucí. Zaorálek je po svém nástupu na ministerstvo zrušil. V případě NGP odvolal Morávka a řízením galerie pověřil Anne-Marii Nedomu.

"Nebudeme nic odkládat a budeme se držet původního harmonogramu, který jsme si vytyčili co se týče výběru nového ředitele. Nevidím tak silné důvody pro to odkládat původní plán. Kdyby to šlo všechno dobře, byl bych rád, kdybychom třeba od 1. října mohli mít řádně zvoleného ředitele," řekl Zaorálek. Uvedl, že v konkurzu se bude hledat jeden generální ředitel; v minulých měsících se uvažovalo i o tom, že by galerii mohli vést společně ekonomický ředitel a odborník na výtvarné umění.

Kritéria výběrového řízení pro ministerstvo připravovala Garanční rada Národní galerie, jíž předsedá architekt Josef Pleskot a kterou loni v září Zaorálek po svém nástupu do čela resortu zřídil. Zaorálek dnes řekl, že Pleskot bude předsedat i výběrové komise.

"Žijeme v nejisté době a když budu spoléhat na to, až se všechno vrátí k normálu, tak se také nemusíme dočkat. Snažím se spíše to brát tak, že se leccos udělat dá. Přecházíme na jiné způsoby komunikace, rada NGP také jednala formou videokonference, stejně tak může zasedat i výběrové řízení," uvedl ministr.