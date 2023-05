Ministerstvo vyhodnotí dnešní incident u soudu, chce zabránit podobným situacím

Praha - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) řešil dnešní incident na Městském soudu v Praze s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Simonem Michailidisem a předsedkyní soudu Jaroslavou Pokornou. Společně odsoudili chování příznivců bývalé novinářky Jany Peterkové, kteří zaútočili na justiční stráž a vylomili dveře do jednací síně. Případ bude ministerstvo, soud i Vězeňská služba analyzovat, cílem je zabránit opakování podobných situací. Podle Vězeňské služby byl zásah justiční stráže přiměřený, profesionální a v souladu se zákonem. Případem se bude ve středu zabývat i vláda.

"Zatím není známo žádné pochybení justiční stráže, které ministr Pavel Blažek děkuje za zvládnutí situace," uvedlo ministerstvo na twitteru. Po vyhodnocení incidentu bude ministr jednat s dalšími předsedy soudů, aby se takové situace neopakovaly.

Společně s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) se Blažek dohodl, že za účasti zástupců policie a Vězeňské služby se bude případem zabývat i vláda. Kabinet na svém středečním zasedání posoudí případná opatření, aby se podobné zásahy do činnosti soudů pokud možno nemohly opakovat, napsal Blažek.

"Justiční stráž plnila svůj zákonný úkol zajistit pořádek a bezpečnost v budově soudu. V tuto chvíli její zásah považujeme za adekvátní a odpovídající situaci. Jeho průběh budeme dále analyzovat," sdělil Michailidis. Justiční stráž je součástí Vězeňské služby, zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti.

Dnešní incident může být kvalifikován jako trestný čin výtržnictví, pohrdání soudem či v krajním případě i jako násilí proti úřední osobě, sdělil ČTK mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig.

Na odvolací jednání v kauze, ve které byla Peterková viněna ze šíření poplašné zprávy, dorazily desítky jejích stoupenců. Násilím vnikli do jednací síně, zasahovat musela justiční stráž, záchranná služba i policie, která dva muže zadržela. Odvolací senát musel jednání přerušit. Později už bez účasti veřejnosti pravomocně uložil Peterkové dvouletý podmíněný trest za šíření poplašné zprávy v období koronavirové pandemie. Ženě stanovil tříletou zkušební dobu, ve které se musí chovat řádně. Podle Peterkové soud dostatečně nezajistil, aby líčení proběhlo v klidu.

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra soudil ve vedlejší jednací síni, když se incident odehrál. ČTK řekl, že byl svědkem profesionálního chování justiční stráže. "Věřím, že to bude vedení soudu analyzovat, zda příště postupovat jinak, ale nemám pocit nějakého pochybení," uvedl. Nemyslí si, že by bylo rozumné už předem povolat "ozbrojence". "To může spíš zvyšovat agresivitu davu," míní. Podobné incidenty jsou podle něj u soudů výjimečné, ale stávají se. Doplnil, že justiční stráž se řídí zákonem a režimová opatření vydává předseda soudu. V každé jednací síni jsou navíc bezpečnostní tlačítka, kterými lze justiční stráž okamžitě přivolat. Současně se spustí kamery. V případě nutnosti je přivolána policie, což se stalo i dnes, dodal Vávra.

V podobných případech soudci nemohou ty, kteří naruší soudní jednání, potrestat na místě, ale mohou to řešit pořádkovými pokutami. "Ti, co napadli soud a protiprávně vnikli do jednací síně, se dopustili trestného činu, při kterém soudce nemá jinou možnost než sankcionovat finančně. Následně to bude předáno orgánům činným v trestním řízení od prvního stupně, což je policie, potažmo státní zástupce. Soudu to pak přijde k řešení až jako případ. Společenská nebezpečnost je zde vysoká," řekl deníku Právo advokát Jan Černý. Za zcela bezprecedentní případ, který si žádá postih, označil incident advokát Jaroslav Ortman.

Podle odborníka na extremismus z brněnské Masarykovy univerzity Miroslava Mareše má v současné době řada lidí pocit vnitřní frustrace a hledá něco, kde by si ho mohla vybít. "V tuto chvíli to nachází v příklonu k některým postavám z té takzvané dezinformační scény, kdy ti lidé mají pocit, že se jich mají zastávat, že jsou to ti, kteří za ně bojují, vidí v nich silnější autoritu než stát," řekl dnes Mareš ČTK. "Jsou pro ně ochotni podstoupit třeba i riziko přestupkového nebo dokonce trestního stíhání, což si v dané chvíli možná ani neuvědomují," dodal.

Prvoinstanční soud uložil v únoru Peterkové za šíření poplašné zprávy dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou. Žena ve videích, která v době koronavirové pandemie umístila na sociální sítě, mluvila o drastickém vyšetřování a léčení dětí v nemocnicích, nuceném očkování proti covidu či o obsazení Česka vojsky NATO. Peterková u hlavního líčení vinu odmítla, proti rozhodnutí se odvolala. Odvolací soud jí dnes trest potvrdil.