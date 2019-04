Washington - Ministerstvo spravedlnosti Spojených států dnes zveřejnilo zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který se věnoval vlivu Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016. Některé pasáže dokumentu jsou začerněné, informovala agentura Reuters. Podle agentury AP se ve zprávě mimo jiné píše, že se prezident pokusil nad vyšetřováním získat kontrolu a že usiloval o Muellerův konec v čele vyšetřovacího týmu. Zpráva nečiní závěr, že se prezident dopustil trestného činu, ale ani ho neospravedlňuje, uvádí se v Muellerově dokumentu. Šéf Bílého domu na zveřejnění zprávy reagoval slovy, že má dnes dobrý den.

Zprávu, která má 182 stran a i s přílohami 448, zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti na svém serveru. Předtím ji ministr William Barr dal k dispozici Kongresu USA. Jak ministerstvo avizovalo, jsou některé části textu začerněné. Mají to být pasáže související s utajovanými skutečnostmi či se třetími osobami, které neměly k vyšetřování přímý vztah.

Podle agentury AP zpráva mimo jiné odhaluje, že se Trump opakovaně pokusil získat nad vyšetřováním ruské kauzy kontrolu. Mueller se zmiňuje o deseti incidentech, které prověřoval jako možné bránění průchodu spravedlnosti. Je mezi nimi například vyhazov tehdejšího šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho v roce 2017. Podle zprávy existuje "množství důkazů", že Comeyho z čela FBI odvolal Trump kvůli jeho "neochotě veřejně uvést, že prezident osobně není vyšetřován".

Dalším z incidentů popisovaných ve zprávě je údajná snaha prezidenta přesvědčit bývalého šéfa své předvolební kampaně Paula Manaforta, aby nespolupracoval s vyšetřovateli.

Podle zprávy Trump také nařídil v červnu 2017 svým podřízeným, aby se pokusili zbavit zvláštního vyšetřovatele Muellera. Poradce Don McGahn, který měl Muellera obvinit ze střetu zájmů, to ale podle zprávy odmítl. Právě neochota Trumpových spolupracovníků plnit jeho příkazy a zasahovat do vyšetřování byla podle Muellerovy zprávy příčinou, proč byly Trumpovy pokusy o zásahy "většinou neúspěšné".

Podle zprávy měl Trump z Muellerova vyšetřování obavy. Když mu tehdejší ministr spravedlnosti Jeff Sessions oznámil, že bude zahájeno, prezident údajně prohlásil: "Proboha. To je hrozné. To je můj konec v úřadu prezidenta. Jsem v prdeli."

Na schůzku s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou v červnu 2016 šli členové Trumpova týmu včetně jeho syna Donalda, zetě Jareda Kushnera a šéfa kampaně Manaforta podle zprávy s nadějí, že jim Rusové v kampani pomohou. Ti ovšem žádné užitečné informace neposkytli. Zpráva zároveň uvádí, že neexistuje důkaz, že by Trump o schůzce předem věděl.

Setkání Trumpa s tehdejším ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem v dubnu a červenci 2016 byla podle zprávy "krátká, veřejná a nevýznamná".

K otázce, zda uzavřel Trump během kampaně tajnou dohodu s Ruskem, zpráva uvádí, že se vyšetřovatelům podařilo "identifikovat četná spojení mezi jednotlivci s vazbami na ruskou vládu a jednotlivci spojenými s Trumpovou kampaní, důkazy nejsou ale dostatečné pro obvinění z trestného činu".

V Muellerově zprávě se dále mimo jiné píše, že vyšetřovatelé byli nespokojeni s písemnými odpověďmi, které dostali od Trumpa, rozhodli se ale, že si jej nepředvolají. Obávali se totiž zdlouhavé právní bitvy.

V závěrech zprávy se uvádí, že není možné jasně říct, že se prezident Donald Trump dopustil bránění průchodu spravedlnosti. "Pokud bychom po důkladném vyšetřování faktů nabyli přesvědčení, že se prezident jasně nedopustil bránění průchodu spravedlnosti, uvedli bychom to... nejsme ale schopni tento soud vynést," stojí ve zprávě. "A proto tato zpráva sice nedospívá k závěru, že prezident spáchal trestný čin, ale ani ho neospravedlňuje," píše se v textu.

Trump na akci pro veterány krátce po zveřejnění Muellerovy zprávy uvedl, že má dnes dobrý den. Znovu popřel, že by během kampaně před prezidentskými volbami v roce 2016 jakkoli spolupracoval s Rusy. "Tato kachna, to by se nemělo už nikdy stát žádnému prezidentovi," uvedl.

Prezidentův právní tým, jehož členy jsou mimo jiné Rudy Giuliani či Jay Sekulow, označili výsledky vyšetřování za "prezidentovo naprosté vítězství". "Je jasné, že nedošlo k žádnému trestnému činu," uvedli v prohlášení.