Ministerstvo spolu s ÚOHS připravuje kontroly marží u některých potravin

Praha - Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže kontrolu marží u některých potravin. Novinářům to během jednání vlády řekl ministr Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). O záměru hovořil i v dnešních Hospodářských novinách.

"Vážně uvažujeme o tom, že přistoupíme ke stejnému kroku, který se úspěšně realizoval v oblasti pohonných hmot, kde došlo ve výsledku ke snížení cen," řekl Nekula. Chce sledovat ceny másla, kuřecího a vepřového masa nebo pečiva.

Kdo by měl podávat pravidelná hlášení o maržích a kdy by měly kontroly začít, je podle Nekuly zatím předmětem jednání s ÚOHS. Rozdělení zisku mezi zemědělci, potravináři a obchodníky je podle něj nerovnoměrné. Sledování marží chce cílit hlavně na obchodníky, kde jsou podle něj marže příliš vysoké.

"Uvidíme, jak zareagují jednotliví obchodníci, zejména obchodní řetězce, protože máme avízo, že by chtěli po Velikonocích zdražit," doplnil.

Prezident Agrární komory Jan Doležal vnímá připravované sledování marží jako gesto směrem k řetězcům a spotřebitelům. "V této době bychom měli dělat všechno pro to, aby ceny potravin dále nerosty nebo alespoň nerostly tak zběsilým tempem. Dlouho upozorňujeme na to, že spotřebitel by měl mít právo vědět, kolik dostal zaplaceno dodavatel, respektive zemědělec nebo potravinář," uvedl.

Vyjádřil ale obavu z toho, že obchodníci se mohou přizpůsobit a budou marži vykazovat jako rozdíl mezi tím, za jakou cenu potraviny prodali a nakoupili od třetího subjektu, nikoliv od zemědělce nebo potravináře. Tím může být dceřiná společnost řetězce nebo nákupní aliance. "Marže tak bude oficiálně nízká, ale propastný rozdíl mezi tím, co zaplatí spotřebitel, a tím, co dostane zemědělec, zůstane," dodal.

Ministerstvo financí sbírá zhruba od poloviny března data od prodejců paliv. V kontrolách marží bude úřad pokračovat do 30. září. Vláda má také nejpozději do konce dubna rozhodnout, zda bude regulovat marže prodejců pohonných hmot.

V České republice v poslední době ceny prudce rostou. Inflace v březnu zrychlila meziroční růst na 12,7 procenta z únorových 11,1 procenta. Je tak nejvyšší od května 1998, kdy dosáhla 13 procent. Nejvýrazněji zdražily pohonné hmoty, které byly v březnu o polovinu dražší než před rokem. Výrazně rostly i ceny elektřiny a zemního plynu.